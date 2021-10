Dopo la delusione di San Siro, l’Italia può adesso guardare con grande attenzione ai risultati che arriveranno in questa finestra di ottobre riservata alle qualificazioni europee per i Campionati del Mondo di Qatar 2022. La selezione tricolore, che tornerà a giocare nel mese di novembre per le ultime due partite del girone, spera infatti di presentarsi allo scontro diretto contro la Svizzera con un minimo vantaggio in classifica per potersi permettere con maggiore serenità anche un pareggio.

Gli Azzurri sono attualmente al comando del gruppo C con 6 punti di margine sulla Svizzera e 9 sull’Irlanda del Nord, le quali hanno però a disposizione due match in più da giocare rispetto alla banda di Roberto Mancini. Il prossimo incontro in calendario (che riguarda la lotta per il primo posto nel raggruppamento) vedrà contrapporsi proprio le due principali inseguitrici dell’Italia in quel di Ginevra.

Si tratta di uno scontro diretto cruciale per entrambe anche in ottica secondo posto, che garantirebbe perlomeno l’accesso ai play-off (12 squadre partecipanti per 3 pass in palio). Ricordiamo che i Campioni d’Europa in carica, dopo la sfida di Roma con la Svizzera, dovranno volare a Belfast per l’ultima partita del girone proprio contro l’Irlanda del Nord.

Shaqiri e compagni restano comunque, calendario alla mano, gli avversari più pericolosi per la leadership del gruppo C. La selezione rossocrociata, in questa finestra di ottobre, dopo lo spareggio con i nord irlandesi farà tappa a Vilnius per un match sulla carta abbastanza semplice contro la Lituania.

Se gli elvetici dovessero riuscire a fare punteggio pieno, raggiungerebbero l’Italia in vetta alla classifica prima dello scontro diretto del 12 novembre. A pari punti però, in ambito FIFA, è la differenza reti totale la prima discriminante da prendere in considerazione. Ad oggi gli Azzurri sono a +8 sulla Svizzera in questa statistica, perciò la squadra di Yakin dovrà sommergere di gol la Lituania per evitare di dover giocoforza scavalcare il Bel Paese di almeno un punto in classifica.

Foto: Lapresse