Calcio: Milan e Inter continuano il loro percorso verso la costruzione di un nuovo stadio

L’iter per la costruzione di un nuovo stadio nella città di Milano prosegue. Milan e Inter hanno avuto un ulteriore incontro con l’amministrazione meneghina, del rieletto sindaco Giuseppe Sala, per capire quali saranno i prossimi passi verso l’autorizzazione alla nuova edificazione.

Queste le dichiarazioni di Palazzo Marino: “L’amministrazione comunale comprende l’esigenza delle squadre di calcio di dotarsi di un nuovo impianto che permetta loro di tornare a competere ai più alti livelli internazionali e intende favorire questo percorso. Va però individuata una soluzione che permetta di coniugare al meglio la sostenibilità ambientale del nuovo sviluppo urbanistico con l’investimento dei club. Le parti si rivedranno a brevissimo per affrontare tecnicamente la questione”.

Una marcia in più o la solita “aria fritta”? Per il momento il presidente del Milan Paolo Scaroni e l’amministratore delegato dell’area economica Alessandro Antonello (Inter) non hanno voluto rilasciare dichiarazioni in merito, ma è evidente ormai la voglia e la fretta nel cercare di compiere dei decisi passi in avanti per la costruzione del nuovo impianto.

Vediamo quindi quali ulteriori sviluppi assumerà la vicenda nelle prossime settimane ricordando che, se dovessero essere concesse tutte le autorizzazioni e le concessioni del caso, comunque Milan e Inter dovrebbero affrontare poi il problema della celerità degli eventuali lavori, dal momento che nel 2026 nello stadio di Milano si dovrà tenere la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina.

Foto: Lapresse