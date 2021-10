La voglia di cambiare la storia. La Juventus sarà protagonista domani a Ginevra (ore 18.45) nel primo match del Gruppo A della Champions League di calcio femminile. L’obiettivo è chiaro: centrare tre punti e trovare una propria identità in Europa. La compagine bianconera, dopo aver vinto quattro scudetti di fila, ha voglia di cambiare lo spartito dal momento che nelle tre edizioni precedenti di Champions è stata eliminata ai sedicesimi di finale.

Da quest’anno la formula è diversa e la Juve per essere parte della fase a gironi ha sconfitto Kamenica Sasa (12-0) e St. Pölten (4-1) al primo turno, per poi affrontare e sconfiggere il Vllaznia. Il sorteggio ha riservato alla formazione allenata da Joe Montemurro Servette, Wolfsburg e Chelsea. Alla fase ad eliminazione diretta accederanno le prime due dei quattro raggruppamenti comprendenti le 16 squadre dei gironi. Pertanto sarà fondamentale contro il citato Servette vincere per costruirsi un tesoretto di punti e guardare alle partite contro le altre blasonate avversarie con più certezze.

La Vecchia Signora ha avuto modo di affrontare le elvetiche nella seconda amichevole pre-stagione, imponendosi con un secco 4-1. Cristiana Girelli, prima giocatrice della Juventus a raggiungere i 50 gol in tutte le competizioni, vorrà recitare il ruolo della primattrice, ma sarà importante per le campionesse d’Italia esprimere un valido gioco di squadra, cosa che le ha portato a realizzare un primato in Serie A: una striscia di 29 vittorie consecutive che solo il Brescia, tra l’ottobre del 2013 e l’ottobre del 2014, era riuscito a realizzare.

Il Servette, da par suo, vorrà vendere cara la pelle. Vittoriosa per la prima volta nella Women’s Super League Svizzera, la compagine rossocrociata ha raggiunto il secondo turno delle qualificazioni battendo 1-0 il Glentoran e l’Åland United, quindi ha superato il Glasgow City. La formazione di Ginevra ha fatto il proprio esordio nelle competizioni europee la scorsa stagione, venendo eliminata ai sedicesimi di finale dall’Atletica Madrid. Tra le osservate speciali nella squadra svizzera ci saranno Sandy Maendly e Alyssa Lagonia, che hanno avuto un’esperienza in Italia tra le fila del Verona e conoscono bene il calcio italiano. Attenzione poi a Jade Boho Sayo che, approdata a Ginevra quest’estate dopo tre anni in Spagna al Logroño, si è fatta trovare pronta nella fase di qualificazione andando a segno in tre circostanze nei quattro incontri disputati.

Foto: Claudio Benedetto / LPS