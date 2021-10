Calcio, cori razzisti verso Osimhen in Roma-Napoli: il Giudice sportivo dispone supplemento di accertamento

Roma-Napoli non si ferma al risultato di 0-0 maturato ieri allo stadio Olimpico. Durante il match di ieri pomeriggio, con i giallorossi di José Mourinho che hanno fermato per la prima volta in stagione gli azzurri di Luciano Spalletti, c’è stato un episodio spiacevole di cori discriminatori contro l’attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Durante la partita i tifosi romanisti si sono resi protagonisti di ‘cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria‘, con il giudice sportivo che ha punito questa condotta con una multa di 10000 euro; ma secondo lo stesso giudice Gerardo Mastandrea c’è stato qualcosa di più nei confronti del numero 9 del Napoli, chiedendo dunque un approfondimento sulla situazione.

“Il Giudice sportivo, in relazione al coro discriminatorio di matrice razziale nei confronti del calciatore Victor Osimhen (Soc. Napoli) dispone, a cura della Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la durata e la dimensione del coro stesso, confermando che il coro non si è ripetuto successivamente agli annunci effettuati, nonché in ordine alla collaborazione della Società Roma per l’individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell’Ordine pubblico” questa la decisione scritta in calce nel comunicato ufficiale.

Un episodio isolato, da cui la Lega Serie A vuole condannare e scoprire il colpevole, per potergli impartire una sonora lezione. Ad inizio mese era successa la stessa cosa nei confronti di Kalidou Koulibaly nel match contro la Fiorentina, con il responsabile individuato e punito con un Daspo di cinque anni pochi giorni dopo.

