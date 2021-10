Calcio a 5, Main Round Champions League: Pesaro, che riscatto! Plzen battuto 4-2

Dopo la sconfitta di misura subita ieri contro i russi del Tyumen oggi, nella seconda giornata del Main Round di UEFA Futsal Champions League, in corso di svolgimento all’RDS Stadium di Rimini, l’Italservice Pesaro ha reagito. La squadra di Colini ha infatti battuto 4-2 i cechi del Plzen.

In una partita dove la posta in palio era altissima, i campioni d’Italia non si sono fatti prendere dalla tensione, anzi, con grande tranquillità, anche nei momenti più difficili hanno praticato il loro futsal risultando alla fine molto efficaci.

Pronti via ed è subito gol con De Oliveira per l’1-0, che sblocca la contesa. I cechi colpiti a freddo però, dopo un momento di assestamento, reagiscono. L’1-1 è opera di Rick, ma la parità dura pochissimo perchè Canal sfodera dal suo arsenale di mosse il punto del 2-1, con cui le formazioni vanno al riposo.

L’italo-brasiliano è ispirato. In apertura di ripresa griffa la doppietta personale, che vale il 3-1, lasciando poi spazio nel tabellino dei marcatori a Fortini per il 4-1 che chiude i giochi, anche se il 4-2 di Resetar, a quattro secondi dalla fine, definisce in maniera precisa il risultato.

In classifica generale, considerando il pareggio per 3-3 fra il Tyumen e i kazaki del Kairat Almaty, ora le cose stanno così: Tyumen 4 (+1), Pesaro 3 (+1), Kairat Almaty 2 (0), Plzen 1 (-2).

Sabato, dopo il giorno di riposo di venerdì 29 ottobre, il turno decisivo per stilare la classifica del girone. Le partite in programma saranno Pesaro-Kairat Almaty e Tyumen-Plzen.

TABELLINO ITALSERVICE PESARO-PLZEN 4-2 (2-1)

ITALSERVICE PESARO: Espindola, Tonidandel, Fortini, Canal, Taborda, Miarelli, Vesprini, Ciappici, D’Ambrosio, Salas, Honorio, Cuzzolino, De Oliveira, De Luca. All. Colini.

PLZEN: Vahala, Resetar, Vnuk, Holy, Seidler, Rick, Buchta, Kozar, Nemec, Zdrahal, Strajt, Havel, Kunstner. All. Kopecky.

ARBITRI: Ciobanu (Rom) , Moreno Reina (Spa) e Christodoulis (Gre). CRONO: Zannola (Ita)

RETI: 2’43” De Oliveira, 16’29” Rick, 17’57” Canal; 23’05 Canal, 33’55” Fortini, 39’56” Resetar.

