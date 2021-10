Calcio a 5, Main Round Champions League: Pesaro cade 3-2 contro il Tyumen

La prima giornata del Main Round della Champions League di calcio a 5, in corso di svolgimento all’RDS Stadium di Rimini, non inizia nel migliore dei modi per l’Italservice Pesaro di Fulvio Colini.

I campioni d’Italia infatti nel match d’esordio della massima competizione per club del futsal continentale hanno dovuto cedere 3-2 ai russi del Tyumen al termine di una partita incredibile.

Botta e risposta nel primo tempo sull’asse Taborda- Sokolov, per l’1-1 all’intervallo, poi una ripresa spumeggiante. Il Tyumen sfrutta la caparbietà di Antoshkin che si accende di colpo confezionando una doppietta letale nei primi sei minuti della seconda frazione. E’ 3-1 per i russi che sembrano aver in pugno la gara, sino a quando però Taborda non trova il modo di accorciare sul 3-2. Negli ultimi cinque minuti i marchigiani, pur provandoci in tutti i modi, non trovano il modo di riequilibrare la gara.

A cogliere un pareggio spettacolare e importantissimo sono invece i cechi del Plzen che hanno costretto, nella altra partita del girone, al 3-3 i fortissimi kazaki del Kairat Almaty.

Domani si torna in campo per la seconda giornata. Di seguito la classifica, il calendario e i tabellini di questo primo round:

Main Round Champions League

Tyumen 3 (+1)

Kairat Almaty 1 (0)

Plzen 1 (0)

Pesaro 0 (-1)

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021

Tyumen-Kairat Almati ore 17.30 | Futsal TV

Pesaro-Plzen ore 20.30 | Sky Sport Arena

SABATO 30 OTTOBRE 2021

Plzen-Tyumen ore 15 | Futsal TV

Pesaro-Kairat Almati ore 18 | Sky Sport Arena

TYUMEN-PESARO 3-2 (1-1 p.t.)

TYUMEN: Gugiel, Miovanov, Abramovich, Antoshkin, Emelyanov, Bruno Taffy, Gereykhanov, Batyrev, Sokolov, Lazarevic, Ruan, Nevedrov, Subbotin. All. Ivanov

PESARO: Espindola, Tonidandel, Fortini, Canal, Taborda, Ciapicci, D’Ambrosio, Salas, Honorio, Cuzzolino, De Oliveira, De Luca, Vesprini, Miarelli. All. Colini

MARCATORI: 5’39” p.t. Taborda (P), 8’07” Sokolov (T), 1’29” s.t. Antoshkin (T), 6’13” Antoshkin (T), 13’17” Taborda (P)

AMMONITI: De Oliveira (P), Lazarevic (T), Tonidandel (P), Fortini (IP)

ARBITRI: Moreno Reina (Spa), Colak (Tur), Ciobanu (Rom) CRONO: Zannola (Ita)

KAIRAT ALMATY-PLZEN 3-3 (1-0 p.t.)

KAIRAT ALMATY: Serikov, Akbalikov, Tursugalov, Douglas Junior, Orazov, Edson, Rangel, Yesenamanov, Diego Favero, Vitao, Dossov. All. Kakà

PLZEN: Vahala, Buchta, Bnuk, Holy, Seidler, Rick, Resetar, Kozar, Zdrahal, Strajt, Havel, Kunstner, Nemec. All. Kopecky

MARCATORI: 16’01” p.t. Douglas Junior (K), 1’50” s.t. Akbalikov, 2’19” Holy (P), 6’05” Diego Favero (K), 8’59” Seidler (P), 17’33’ Vnuk (P)

AMMONITI: Zdrahal (P)

ARBITRI: Christodoulis (Gre), Ciobanu (Rom), Colak (Tur) CRONO: Zannola (Ita)

Foto: Divisione Calcio a 5