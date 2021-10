Boxe, Salvatore Cavallaro avanza al secondo turno dei Mondiali 2021. Sconfitto il finlandese Embulajev

Salvatore Cavallaro si qualifica per il secondo turno, corrispondente ai sedicesimi di finale, dei 75 kg ai Mondiali maschili di boxe 2021 in corso di svolgimento a Belgrado. Nella massima rassegna AIBA è netto il successo del ventiseienne catanese sul finlandese Anton Embluajev, mai realmente in grado di impensierirlo in ogni aspetto di ciò che accade tra le corde. Verdetto unanime con quattro 30-27 e un 29-28.

Primo round senza particolari acuti, se non altro perché i due pugili si studiano: Cavallaro, però, si rivela un pochino più aggressivo rispetto al suo avversario scandinavo, il che viene premiato dai giudici con quattro 10-9 a fronte di un 9-10. Nella seconda ripresa Embulajev prova a entrare più volte con il destro, sfruttando qualche momento in cui l’italiano non è al meglio, ma è nell’angolo rosso che arrivano le cose migliori nell’ultimo minuto.

Questo viene premiato dal blocco di cinque 10-9 che arrivano a favore di Cavallaro, che a questo punto nell’ultimo round deve soltanto gestire la situazione. Decisamente più coordinato l’azzurro rispetto al finnico: è sempre in grado di leggerne le intenzioni, portando a casa il promo confronto senza problemi.

Prossimo uomo che si porrà davanti a Cavallaro sarà il bielorusso Kiryl Samadurau, decisamente meno facile rispetto all’odierna opposizione relativamente modesta. L’obiettivo, difficile, è quello almeno di ripetere i quarti di finale colti nel 2019, anno in cui è risultato tra i migliori in campo italiano.

Foto: FPI