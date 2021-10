Boxe, Mondiali 2021: i tabelloni degli azzurri. Il cammino degli 11 italiani a Belgrado

A Belgrado (Serbia) sono cominciati oggi i Mondiali 2021 di boxe maschile, in programma fino al 6 novembre. Sono stati sorteggiati anche i tabelloni delle 13 categorie di peso impegnate in questa rassegna iridata. L’Italia sarà presente all’appuntamento con ben 11 azzurri, che inizieranno il loro agone a partire da domani. Diamo uno sguardo dettagliato ai tabelloni dei nostri portacolori.

Aziz Abbes Mouhiidine è tra gli uomini di punta, incomincerà la propria avventura ai 32mi di finale dei 92 kg contro il non irresistibile armeno Narek Manasyan. In caso di passaggio del turno se la dovrebbe vedere con l’ostico croato Toni Filipi, poi agli ottavi eventualmente con l’ecuadoriano Julio Castillo o col kirgizo Ruslan Yrysbek. Il nostro peso massimo potrebbe cercare di giungere fino ai quarti, dove l’incrocio col russo Andrei Stotskii potrebbe rivelarsi decisamente ostico.

Simone Fiori usufruisce invece di un bye tra gli 80 kg, il suo 16mo di finale appare non insormontabile contro il vincente della sfida tra l’uzbeko Odijon Aslonov e il tanzaniano Yusuf Changalawe, salvo poi imbattersi agli ottavi o con lo statunitense Robby Gonzales o con l’indiano Sachin Kumar. In quella parte di tabellone vanno tenuti d’occhio l’ucraino Bogdan Tolmachov e il britannico George Crotty.

Esordio non impossibile per Salvatore Cavallaro, chiamato a incrociare il finlandese Anton Embulajev ai 32mi di finale dei 75 kg. L’azzurro punta alla vittoria per poi incrociare il bielorusso Kiryl Samadura e un possibile ottavo di finale col francese Moreno Fendero. La rincorsa alle medaglie potrebbe passare da uno tra il moldavo Vlad Gavriluc e Suliman Aslami.

Francesco Faraoni godrà di un bye al primo dei 71 kg, esordirà ai sedicesimi di finale contro il vincente del match tra lo statunitense Obed Bartee-El e il bahamense Leviticus Hield, per un possibile ottavo con l’armeno Arman Darchinyan e poi un quarto annunciato col forte azero Sarkhan Aliyev.

Lasciapassare al primo turno per l’icona Vincenzo Mangiacapre tra i 67 kg, poi un sedicesimo di finale morbido contro il guatemalteco Carlos Tobas o il mongolo Chinzong Baatarsukh. L’ottavo di finale contro il keniano Shigali, l’ungherese Fodor o il messicano Hernandez appare poi non insormontabile in vista di un quarto di finale contro l’armeno Madoyan o il venezuelano Palacio (favoriti di quello spicchio).

Gianluigi Malanga non è stato particolarmente fortunato perché nei 32mi dei 63,5 kg avrà l’irlandese Brandon McCarthy, poi eventualmente il colombiano José Viafara e successivamente o l’azero Hasanov o l’armeno Bachkov. Manuel Cappai esordirà ai sedicesimi di finale dei 54 kg contro il giapponese Tomoya Tsuboi, poi l’eventuale ottavo di finale contro l’uzbeko Zoirov o il serbo Galanov, poi un quarto con l’ungherese Csoka o il mongolo Enkh-Amgalan o il thailandese Patiphan Uthaida.

Debutto di fuoco per Nicola Cordella tra i 48 kg: sedicesimo di finale contro l’armeno Seyran Yeghikyan, eventuale ottavo col kirgizo Mirian Turkbai. Attenzione a Federico Serra tra i 51 kg: debutto con Ramish Rahmani, ottavo col taiwanese Tu o i brasiliano Da Silva. Simone Spada tra i 60 kg attende ai sedicesimi il vincente del match tra l’azero Tayfur Aliyev e l’haitiano Charles Petit-Homme. Raffaele Di Serio è già ai sedicesimi dei 57 kg, dove aspetta il brasiliano Luiz Do Nascimento o Tao Sing Yu da Hong Kong, prima di un possibile ottavo col forte uzbeko Mirazizbek Mirzakhalilov.

TABELLONI MONDIALI BOXE 2021

Foto: Florent Lepaga (Boxing Road to Tokyo)