Sta per iniziare un’intensa stagione per il bob, che culminerà con le Olimpiadi di Pechino 2022. L’Italia spera di essere competitiva e possiamo notare dei rinforzi tra le fila della Nazionale guidata dal direttore sportivo Maurizio Oioli e seguita dai tecnici Giovanni Mulassano, Manuel Machata e Simone Bertazzo. Tra i convocati per un allenamento, a Winterberg (Germania) dal 27 ottobre al 7 novembre, spiccano infatti nuovi nomi. Si tratta di rinforzi da atletica leggera e anche dal sollevamento pesi.

Isalbet Juarez spegnerà 34 candeline il prossimo 20 dicembre, è nato a Cuba (più precisamente a L’Avana) e ha indossato la maglia azzurra di atletica leggera per nove volte. Il quattrocentista è giunto in Italia da adolescente (nel 1999) e si è stabilito a Rivolta d’Adda (in provincia di Bergamo), iniziando a praticare atletica leggera nel vivaio dell’Atletica Bergamo 1959. Al compimento della maggiore età è diventato cittadino italiano e nel 2008 è stato reclutato dalle Fiamme Oro. Il suo primato personale sul giro di pista outdoor è il 46.44 siglato nel 2012 a Bressanone, un livello mai più raggiunto nel corso della sua carriera. Nel 2021 non è riuscito a fare meglio di 49.54 (il 29 maggio a Cles). Nel suo palmares figurano la medaglia d’oro con la 4×400 ai Giochi del Mediterraneo 2013 e il titolo italiano assoluto sui 400 metri indoor nel 2013, ha partecipato agli Europei 2012 e 2014 (ma soltanto con la staffetta).

José Delmas Obou ha compiuto 30 anni proprio ieri. I genitori di origini ivoriane sono giunti in Italia nel 1993 e lui si è trasferito nel Bel Paese nel 1999, quando ha raggiunto la famiglia a San Giuliano Terme (in provincia di Pisa). Dopo un promettente inizio da calciatore, è poi stato convinto a dedicarsi allo sprint. Ha vinto i Campionati Italiani sui 100 metri nel 2013 e nel 2014, oltre a un titolo sui 60 metri indoor nel 2015. In quegli anni lasciava promettere cose interessanti: il personale di 10.27 siglato nel 2013 a 22 anni poteva fare sperare un progressivo miglioramento, purtroppo non avvenuto. Ha preso parte anche a Mondiali 2013 con la 4×100 (eliminata in batteria) e agli Europei 2014 (dove la staffetta non portò a termine la finale). Quest’anno non si è mai visto in pista, il suo ultimo crono certificato è l’11.15 datato 11 luglio 2020 a Vicenza. Arruolato per le Fiamme Gialle.

Robert Mircea è invece un ragazzo di 22 anni di origini rumene, che pratica sollevamento pesi dal 2016 presso la pesistica Abbiatense (in provincia di Milano). Stiamo parlando del campione italiano dei -96 kg. Ricordiamo i convocati per l’allenamento delle squadre di Coppa del Mondo e Coppa Europa di bob: Patrick Baumgartner, Enrico Ghilardini, Eric Fantazzini, Alex Pagnini, Mattia Variola, Lorenzo Bilotti, Isalbet Juarez, Robert Mircea, Mauro Colantoni, Obou José e Giada Andreutti.

Foto: Lapresse