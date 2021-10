Baskonia-Olimpia Milano, Eurolega basket: programma, orario, tv, data, streaming

Seconda giornata di Eurolega questa settimana per l’Olimpia Milano, che venerdì andrà a far visita al Baskonia Vitoria-Gasteiz. Fischio d’inizio alle 20.30 per due squadre che arrivano all’appuntamento dopo un esordio diametralmente opposto.

L’Olimpia Milano, infatti, ha vinto il match inaugurale del torneo battendo al Forum d’Assago la quotata CSKA Mosca con il punteggio di 84-74. Rodriguez e compagni si sono imposti con un secondo tempo perfetto da un punto di vista difensivo, mentre proprio lo spagnolo e Nic Melli hanno guidato i biancorossi al successo. Un’iniezione di fiducia importante per la squadra di Ettore Messina dopo il ko in finale di Supercoppa e ora l’A|X Armani Exchange cerca il bis anche in trasferta in Spagna.

Pesante, invece, il ko subito dagli spagnoli in Grecia all’esordio. Contro l’Olympiacos Pireo, infatti, è arrivata una sconfitta per 75-50, con il Baskonia che ha mostrato grossi limiti in attacco, con il 41,2% da due punti, ma soprattutto un durissimo 4/24 da oltre l’arco. Match già chiuso all’intervallo, con gli spagnoli fermi a quota 22 punti e ora per Fontecchio e compagni l’obbligo di rialzare subito la testa e trovare la via del canestro contro Milano.

Il match tra Baskonia e Olimpia Milano inizierà alle ore 20.30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go, Now Tv ed Eleven Sports. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BASKONIA-OLIMPIA MILANO: PROGRAMMA

VENERDÌ 8 OTTOBRE

Ore 20:30 Baskonia Vitoria-Gasteiz – Olimpia A|X Armani Exchange Milano

BASKONIA-OLIMPIA MILANO: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Arena

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv, Eleven Sports

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

