Basket, Milano crolla ancora in Eurolega. Il Baskonia domina contro l’Olimpia

Ettore Messina aveva dichiarato “Per noi è una finale“, ma ancora una volta l’Olimpia Milano ha fallito in un momento decisivo della sua stagione. Un vero e proprio tracollo milanese in quel di Vitoria, con il Baskonia che domina per 88-73 e praticamente mette al sicuro la qualificazione almeno per il Play-In. Un obiettivo che resta ancora possibile per Milano, che si trova ad una sola vittoria dal decimo posto, ma questa Olimpia non ha mai dimostrato tutto l’anno di essere davvero troppo altalenante e di perdersi via completamente quando conta.

A Milano non bastano i 21 punti di Nikola Mirotic, anche se molti arrivati ormai a partita finita. Ci sono anche i 17 di Shavon Shields e i 12 di Shabazz Napier. Un Baskonia guidato soprattutto dai 26 punti di Markus Howard e dai 19 di Chima Moneke.

Dopo un inizio complicato (4-8), Shields dà una scossa all’Olimpia, che poi trova il primo vantaggio dell’incontro con Napier a tre minuti dalla fine del quarto (13-12). Il Baskonia replica con un parziale di 7-0, ma poco prima della prima sirena arrivano i canestri di Mirotic e Shields che riportano l’Olimpia sul -1 (18-19).

Dopo il canestro del vantaggio di Lo, i padroni di casa trovano un parziale di 12-0 firmato da Howard e dalle triple di Costello e Moneke. Milano riesce a reagire ancora una volta, affidandosi al solito Shields ed arriva sul -5. Da quel momento la squadra di Messina comincia a sparacchiare da tre punti (chiuderà 5/19 all’intervallo) e ne approfitta subito il Baskonia. Altro break offensivo guidato da Howard e gli spagnoli sono avanti 48-34 a fine primo tempo.

Milano rientra dagli spogliatoi con un piglio diverso nei primi minuti. Cinque punti consecutivi di Napier guidano il parziale per il -6 milanese (42-48). Ancora una volta nel momento di completare la rimonta l’attacco milanese si blocca, mentre dall’altra parte Howard e Costello riportano il Baskonia sulla doppia cifra di vantaggio. Ci pensa poi Moneke con una serie di canestri a proiettare nel baratro l’Olimpia a fine terzo quarto (55-69).

La tripla di Marinkovic in avvio di ultimo quarto fa già calare il sipario sul match, con Milano che sprofonda addirittura sul -23 (56-79). L’Olimpia abbandona completamente la partita e gli ultimi dieci minuti sono quasi una lenta agonia per la squadra di Ettore Messina. Finisce 88-73 per il Baskonia.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BASKONIA VITORIA – OLIMPIA MILANO 88-73 (19-18, 29-16, 21-21, 19-18)

Baskonia: Howard 26, Raieste, Chiozza, Querejeta, Sedekerskis 9, Marinkovic 13, Miller-McIntyre 6, Diez, Kotsar 6, Costello 9, Theodore, Moneke 19

Olimpia: Lo 2, Bortolani, Tonut 1, Melli 5, Napier 12, Flaccadori, Hall 9, Caruso 2, Shields 17, Mirotic 21, Hines, Voigtmann 4