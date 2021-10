Basket: Treviso, esordio con gioia in Champions League 2021-2022. Dura sconfitta di Sassari a Ludwigsburg

Una vittoria e una sconfitta nella serata italiana che apre la prima giornata di Basketball Champions League 2021-2022. Per Treviso arriva il successo di debutto sul proscenio internazionale con l’attuale società, mentre a Sassari emerge più di un problema nella dura sconfitta esterna in quel di Ludwigsburg.

NUTRIBULLET TREVISO-VEF RIGA 91-85 (23-22, 42-52, 65-64)

Partita vietata ai deboli di cuore al PalaVerde per l’esordio di Treviso Basket nel girone. La partenza è tutto sommato equilibrata, con Walker che prova a far male e la coppia Sims-Akele che risponde. L’ex Trieste fa la voce (molto) grossa, ma i padroni di casa reggono e ripassano con Casarin e Akele. Dopo la battaglia del primo quarto e di parte del secondo è Riga a provare la fuga, con Ron Curry mattatore grazie alle sue triple.

Al rientro dagli spogliatoi c’è però un’altra Nutribullet, con Sokolowski (due triple in fila) Akele e Dimsa che riescono a ricucire il distacco in parte. Arriva anche un parziale di 11-0 che manda in visibilio il pubblico, con Russell enorme protagonista anche quando distribuisce palloni; Riley non ci sta, trova due triple e nell’ultimo quarto si entra sul 65-64. La battaglia diventa infuocata, Sims inizia a stoppare da una parte e diventare poderoso dall’altra, segna anche da tre, e viste le reazioni ora di Riley ora di Walker (soprattutto a Dimsa) si arriva a un finale punto a punto. Hanno la meglio gli uomini di Menetti, con Dimsa e Russell (doppia doppia da 11 punti e 10 assist) che finalizzano i canestri decisivi e Akele che stoppa Zomsa e carica la gente trevigiana per una prima da ricordare.

TOP SCORER

TREVISO – Sims 20, Dimsa 16, Sokolowski 14

RIGA – Walker 21, Riley 17, Curry 13

MHP RIESEN LUDWIGSBURG-DINAMO SASSARI 94-81 (27-12, 53-36, 77-59)

Esordio davvero brutto per la Dinamo Sassari in Champions League: arriva una rovinosa sconfitta, ben più di quanto dice il -11 finale, in quel di Ludwigsburg. Partita che si decide sostanzialmente nel primo quarto, o meglio nella seconda metà dello stesso. Inizialmente la lotta è per larga misura tra Radebaugh da una parte e Clemmons dall’altra, poi, dall’11-8 di metà periodo, il basket veloce del MHP si rivela troppo per il Banco, incapace di trovare una replica affidabile ai continui affondi di Radebaugh, Baehre e Simon; la tripla di Hulls fa il resto e crea il +15 dopo 10’.

Padroni di casa sempre in controllo anche al ritorno sul parquet, con la punta del +22 realizzato dalla lunetta da Darden. Reazione minimale di Clemmons e Battle, la Dinamo torna sul -15 al ritorno sul parquet, ma è poco, perché Ludwigsburg ha sempre tanto da tre e da Radebaugh, ed anche Logan può ben poco. Nel finale le due squadre puntano l’una ad aumentare il vantaggio, l’altra a ridurre il divario in funzione di una futura differenza canestri, ma il risultato non è in discussione.

TOP SCORER

LUDWIGSBURG – Radebaugh 24, Bartolo 12, Darden e Simon 11

SASSARI – Logan 21, Mekowulu 19, Clemmons 17

Credit: Ciamillo