Basket, terza giornata Champions League: la Dinamo Sassari ospita gli ucraini del Prometey. Ai sardi serve assolutamente una vittoria

Torna in campo la Dinamo Sassari per la terza giornata della Basketball Champions League. La compagine sarda cerca una vittoria importantissima per il percorso europeo nel girone A, dopo aver subito due sconfitte consecutive nelle prime due uscite (contro i tedeschi del Ludwigsburg e contro gli spagnoli del Tenerife, con un record di 0-2). Al PalaSerradimigni arrivano gli ucraini del Prometey, anch’essi alla ricerca del primo sigillo nella Champions League (sconfitti da Tenerife all’esordio e poi da Ludwigsburg con ventuno punti di scarto nella seconda giornata).

Gli uomini di coach Cavina cercano il pronto riscatto anche dopo la battuta d’arresto subita nel posticipo della quinta giornata di Serie A per mano della Germani Brescia (65-76 il risultato finale in favore dei bresciani). Ai sardi non sono bastati i 16 punti del lituano Bendzius e gli 11 di David Logan, contro i 21 punti messi a referto da Amedeo Della Valle e i 17 di Mitrou-Long per la squadra lombarda. In classifica i sassaresi occupano il quarto posto con 6 punti, frutto di 3 vittorie e 2 sconfitte.

La Dinamo deve aggrapparsi alle giocate dei suoi migliori giocatori per riuscire a prevalere sugli avversari ucraini e conquistare il successo. Serviranno le giocate del ‘Professore‘ David Logan (14 punti di media in Champions e 13.4 in campionato per il play nativo americano ma di passaporto polacco), che dovrà essere ben coadiuvato dal pari-ruolo Clemmons (12.8 punti di media in Serie A e 12 in ambito europeo per l’americano). Sotto canestro, invece, Christian Mekowulu dovrà far prevalere il proprio fisico per arpionare rimbalzi e distribuire palloni dentro l’area ma anche fuori, dove si dovranno far trovare pronti Bendzius (11.2 di media in campionato e 45% dall’arco), Battle e Jason Burnell. E’ importante, inoltre, che coach Cavina ritrovi anche i punti e le giocate di Stefano Gentile: il fratello maggiore di Alessandro è ancora alla ricerca della condizione a cui ci ha abituato nelle ultime stagioni (7.4 punti di media in Serie A e 2.0 in Champions, rimanendo per pochi minuti sul parquet in entrambe le competizioni).

Gli ucraini del Prometey sono una delle squadre che ha investito maggiormente quest’estate tra le partecipanti a questa nuova stagione di Basketball Champions League. La compagine guidata in panchina da Coach Ginzburg annovera nel proprio roster anche due vecchie conoscenze del nostro campionato, una delle quali ben nota al pubblico sassarese. Si tratta del centro Miro Bilan (trasferitosi in Ucraina dopo gli ultimi due anni trascorsi in Sardegna) e dell’ex brindisino D’Angelo Harrison (14.5 punti di media per il play americano, conditi da 2.5 assist di media a partita). Tra le fila del Prometey vanno poi tenuti in considerazione anche Christian Dowe e D.J Kennedy, due guardie tiratrici che viaggiano ad una media di 11 punti a partita nella competizione continentale. Nel campionato ucraino, invece, il rendimento del Prometey è ben diverso rispetto a quello tenuto in Champions League: 8 vittorie e 0 sconfitte (64-92 il punteggio finale con cui ha regolato il Chimik nell’ultima giornata disputata).

Una vittoria darebbe sicuramente morale alla Dinamo Sassari, consentendo agli uomini di coach Cavina di avvicinarsi alle prime posizioni in classifica nel girone A e alimentando così le possibilità di poter accedere al turno successivo. Servirà il supporto di tutto il PalaSerradimigni per spingere Logan e compagni oltre l’ostacolo Prometey, con gli ucraini che cercano un successo in chiave europea per gli stessi motivi dei sardi.

Credit: Ciamillo