Basket, Serie A, colpi in arrivo per Napoli e Fortitudo Bologna: vicini Peters e Keith Langford

Rinforzi in arrivo nella Serie A di basket per la GeVi Napoli e la Fortitudo Bologna: vicine le firme rispettivamente di Lamar Peters e Keith Langford.

Tra le fila di Napoli, arriva Peters, il sostituto di Josh Mayo, che per motivi personali ha lasciato l’Italia e la squadra di Sacripanti; domenica, dopo la sorprendente vittoria contro la Virtus Bologna, il playmaker ha voluto ringraziare tutti i tifosi per il sostegno ricevuto.

Per Il Mattino l’accordo con il giocatore classe 1998, che lo scorso anno ha militato nel Bursaspor, non è stato ancora raggiunto, ma c’è fiducia sulla conclusione dell’affare. Non sarà semplice colmare il vuoto, anche di personalità, lasciato da Mayo, ma come caratteristiche fisiche e di gioco è il sostituto ideale.

Secondo il Corriere dello Sport, invece, è tutto fatto per l’arrivo a Bologna, sponda Fortitudo, di Keith Langford; la guardia statunitense ha già un trascorso in Italia, tra Biella, Virtus e soprattutto Olimpia Milano. Dopo l’esperienza con l’AEK Atene accetterebbe di buon grado un ritorno in Serie A, arricchendo con la sua esperienza il roster del coach Antimo Martino.

Foto: championsleague.basketball