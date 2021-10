Basket: Luca Banchi sostituisce Aza Petrovic alla guida di Pesaro

Colpo a sorpresa della Carpegna Prosciutto Pesaro, che in luogo del dimissionario Aza Petrovic inserisce sulla propria panchina Luca Banchi. Per l’allenatore di Grosseto, 56 anni, è un ritorno in Italia a oltre tre anni di distanza dalla conclusione del rapporto con l’Auxilium Torino, dovuto a problemi con la dirigenza e giunto a poche settimane dalla conquista della Coppa Italia.

Da allora Banchi ha allenato in quattro Paesi diversi: in Germania, al Brose Bamberg, in Grecia, all’AEK Atene, in Russia, al Lokomotiv Kuban, e infine in Lettonia, dove è diventato capo allenatore della selezione nazionale alla fine dello scorso marzo.

Per lui nel palmares uno scudetto, quello conquistato alla guida dell’Olimpia Milano nella stagione 2013-2014, dal momento che quello vinto con Siena (insieme alla Coppa Italia) nell’annata precedente è stato revocato per le note vicende che hanno colpito la società toscana in materia di illeciti amministrativi. In Grecia ha portato l’AEK a vincere la Coppa Intercontinentale nel 2019.

Per lui, che ha vissuto larga parte dei suoi primi trascorsi a Livorno da vice e poi da capo allenatore, passaggi anche a Trapani e a Jesi, prima dei sei anni da secondo di Simone Pianigiani a Siena. Qualche capitolo anche in Nazionale, con vari ruoli dall’Under 20 al vice per un anno ancora accanto a Pianigiani.

Credit: Ciamillo