Nonostante il tentativo di inserimento in extremis del CSKA Mosca nella trattativa, alla fine Isaïa Cordinier si unisce alla Virtus Segafredo Bologna. Anche per la guardia di Creteil, a sud-est di Parigi, classe ’96, la formula è quella ormai usuale: accordo fino alla stagione 2022-2023, volendo andare oltre l’orizzonte rappresentato dalla temporanea necessità di sostituire il lungodegente Awudu Abass.

Cordinier, che nelle ultime due stagioni è stato al Nanterre, è stato scelto al secondo giro del draft NBA 2016 dagli Atlanta Hawks con la chiamata numero 44. Non ha però ancora messo piede nella lega professionistica americana (giocando con gli Hawks solo la Summer League); nel frattempo i diritti su di lui sono diventati dei Brooklyn Nets, che poi vi hanno rinunciato proprio quest’estate.

La sua carriera di qua dall’Oceano, intanto, si è sviluppata tutta in Francia: Antibes, Evreux, Denain-Voltaire e appunto Nanterre i luoghi nei quali Cordinier ha mostrato tutto il suo talento. In quest’ultima squadra, inoltre, è stato inserito nel miglior quintetto di EuroCup nella passata stagione, in virtù dei suoi 16 punti, 5 rimbalzi e 3 assist di media.

Cordinier è il quarto francese della storia della Virtus dopo Antoine Rigaudeau, Paccelis Morlende (che però non ha mai vestito la maglia bianconera per infortunio) e Amath M’Baye. Lo si potrebbe considerare anche il quinto, includendo Ilian Evtimov, avente doppia cittadinanza al pari del fratello Vasil, che per uno strano scherzo del destino vestì invece la maglia della Fortitudo in due occasioni.

Credit: Ciamillo