Basket, i migliori italiani della quinta giornata di Serie A. Cinciarini e Della Valle corsari, Datome una certezza

Si è disputata la quinta giornata del massimo campionato italiano di basket e l’Olimpia Milano resta sola in vetta dopo il ko a Napoli della Virtus Bologna. Tante, però, le vittorie esterne, come quelle di Brindisi, Treviso, Reggio Emilia e Brescia e tutte vittorie dove gli italiani si sono messi in mostra.

Nel primo match di sabato sono due gli italiani che spiccano. In casa Fortitudo, nonostante la sconfitta, vanno evidenziati i 18 punti di Pietro Aradori, miglior marcatore del match e che ha tenuto la squadra di Bologna in partita a lungo. In casa Olimpia, invece, a fianco alla solita prestazione monstre di Sergio Rodriguez ci sono i 14 punti di Luigi Datome.

Nella serata di sabato, invece, la sfida tra Cremona e Brindisi è stata vinta dai pugliesi grazie ai due Perkins e ad Adrian, ma vanno evidenziati i 5 assist di Riccardo Visconti, che ha dato un contributo fondamentale alla vittoria della sua squadra. Domenica a pranzo, invece, cade per la prima volta la Virtus Bologna a Napoli, ma in casa bolognese a salvarsi è sicuramente Alessandro Pajola, che con 7 assist ha provato fino all’ultimo a guidare la rimonta dei suoi.

Espugna Trento Treviso e lo fa guidato da Nicola Akele, capace di mettere a referto 14 punti, con il 100% dal campo, 7 rimbalzi e un +/- di +12, decisivo per la vittoria. Dall’altra parte, invece, nonostante la sconfitta ottima prestazione di Diego Flaccadori, che ha chiuso anche lui con 14 punti e 5 assist. Domina, invece, Reggio Emilia in casa di Varese e a fare notizia è Andrea Cinciarini, che chiude con una doppia doppia, grazie ai 12 punti e agli 11 assist, confermandosi decisivo per la sua squadra. Infine, Brescia espugna Sassari e miglior marcatore è Andrea Della Valle che ha messo a referto 21 punti.

Credits: Ciamillo