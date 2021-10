Si mette male il cammino della Virtus Segafredo Bologna in EuroCup 2021-2022. Seconda sconfitta su due gare per le bianconere allenate da Lino Lardo, e stavolta è la seconda metà di gara a creare un divario che non concede alibi: il Flammes Carolo vince con un tonante 84-46 che sarà certamente oggetto di notevoli riflessioni. Per il club francese, a pochi chilometri dal confine con il Belgio, 22 punti e 16 rimbalzi di Evelyn Akhator, 16 e 11 di Tima Pouye e 15 di Magali Mendy. In casa V nere 13 di Myisha Hines-Allen, 12 di Cecilia Zandalasini e 10 di Ivana Dojkic, poi il quasi nulla.

Eppure, nella prima metà di gara, le premesse per una gara di quelle vere, di grande risalto europeo, ci sono tutte: l’equilibrio iniziale viene spezzato da una fiammata di Akhator che vale il 13-8 Carolo, ma Zandalasini e Hines-Allen riescono a ricucire in tempi brevi, con il primo quarto che si chiude sul 17-16. Un altro tentativo di strappo di Mendy viene ricucito dalle triple di Dojkic e Tassinari, con Zandalasini che sorpassa dalla lunetta (27-29). All’intervallo è 31-31.

Per la prima metà del terzo periodo l’equilibrio continua a regnare sovrano, poi, d’improvviso, la luce virtussina semplicemente si spegne. Dal jumper di Zandalasini con 4’08” da giocare nella frazione, che vale il 43-40, per la Virtus va tutto a rotoli. Mendy, Akhator e Pouye fanno quel che piace a loro, le compagne si uniscono alla festa e per le ospiti si apre davanti agli occhi la strada di un baratro che diventa ogni volta di proporzioni più ampie. L’attacco non gira più, la difesa neanche, e il risultato è nell’84-46 finale.

FLAMMES CAROLO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 84-46 (17-16, 31-31, 59-42)

CAROLO – Berkani 6, Bouderra* 11, Milapie*, Mendy* 15, Soufflet, Sy-Diop 2, Akhator* 22, Diallo 6, Guennoc 3, Pouye* 16, Fiebich 3. All. Yernaux

BOLOGNA – Hines-Allen* 13, Pasa, Tassinari 6, Ciavarella*, Tava, Barberis* 5, Laterza, Dojkic* 10, Battisodo, Zandalasini* 12. All. Lardo

Credit: Ciamillo