Basket femminile, Eurolega: Venezia e Schio sognano in grande

Parte domani l’Eurolega femminile di basket e ai blocchi di partenza ci sono due squadre italiane. Sui parquet del Vecchio Continente, infatti, scenderanno l’Umana Reyer Venezia e la Beretta Famila Schio, con le due squadre che puntano ai playoff.

Si parte domani sera a Venezia, dove l’Umana riceve il KSC Szekszard, arrivata nel tabellone principale dal torneo di qualificazione. Le due formazioni si sono affrontate pochi mesi fa nella semifinale di Eurocup e le italiane si sono imposte 63-58 al termine di un match equilibratissimo e deciso solo nelle battute finali.

Per l’Umana, dunque, un esordio da prendere con le molle contro una squadra pericolosa sotto canestro, sia al tiro sia ai rimbalzi, mentre non appare imbattibile dalla lunga distanza. Venezia, invece, arriva dopo l’esordio vincente in campionato con Bestagno, Petronyte e Anderson già sugli scudi.

Venerdì, invece, sarà la volta di Schio che affronta in casa il Landes. Le venete sono entrate nel tabellone principale passando dalle qualificazioni, dove hanno sofferto più del dovuto, mentre in Serie A è arrivata una netta vittoria con Lucca.

Le francesi, però, non appaiono una formazione imbattibile, con il Landes che l’anno scorso ha chiuso la fase a gironi dell’Eurolega all’ultimo posto con un solo successo in sei partite. Schio punta forse su Laksa, decisiva nella prima fase del torneo, così come su Sottana e Andrè, che dovranno dare il massimo per partire al meglio in Europa.

Credits: Ciamillo