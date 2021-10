Seconda sconfitta consecutiva per l’Umana Reyer Venezia nella fase a gironi dell’Euroleague Women 2021-2022 di basket. Le lagunari escono sconfitte dal confronto con la capolista Avenida che espugna il Taliercio di Mestre per 56-71, con le spagnole che continuano a mantenere l’imbattibilità (tre successi in altrettante uscite europee). Le oro-granata, invece, devono ritrovare la vittoria nella prossima sfida (in programma tra una settimana in Lettonia contro il TTT Riga) per rimanere agganciate alle posizioni che contano del gruppo A.

Al Taliercio partono meglio le spagnole, che piazzano subito un break di 5-0 dopo neanche 90 secondi di gioco. Venezia prova a rifarsi sotto, con la tripla di Thornton che vale il -2 (7-9, -6’36”). Una penetrazione di Anderson vale il pareggio poco dopo (11-11), con Attura che trova il canestro del primo vantaggio reyerino (13,11). Le spagnole però ritrovano prontamente gioco e punti, salendo d’intensità e chiudendo in controllo il primo quarto sul +5 (22-27). Non cambia la situazione nella seconda frazione di gioco, in cui le ospiti spingono fin da subito sull’acceleratore trovando anche la doppia cifra di vantaggio (22-32). Le ragazze di coach Romano provano timidamente a reagire, senza però riuscire a rifarsi sotto nel punteggio. Dopo venti minuti le ragazze dell’Avenida sono a +12 (34-46).

Al rientro sul parquet le venete tentano di accorciare il divario, riuscendo a trovare i canestri che danno morale alle padrone di casa. Thornton e Anderson guidano la rimonta veneziana fino al -7 ( e arrivano fino al -7 (41-48), ma le spagnole non ci stanno e respingono gli assalti della Reyer, riuscendo a gestire il punteggio e chiudendo il terzo quarto sul +17 (41-58). L’ultimo quarto di gioco non regala particolari emozioni, con Avenida che è in pieno controllo del punteggio e conclude il match in vantaggio di 25 punti (56-71). Per le veneziane 14 punti a testa di Thornton e Anderson, mentre tra le spagnole ben 16 punti di Katie Loui Samuelson e 14 di Fasoula.

IL TABELLINO DEL MATCH

UMANA REYER VENEZIA – PERFUMERIAS AVENIDA 56-71 (22-27, 12-19, 7-12, 15-13)

Venezia: Bestagno 10, Carangelo 3, Thornton 14, Anderson 14, Smorto, Petronyte 6, Madera 5, Attura 4, Rescifina, Penna.

Avenida: Lo, Rodriguez 5, Cazorla 2, Dominguez 4, Aragones 6, Hof 12, Evans 3, Alaire 2, K.L. Samuelson 16, Fasoula 14, K. Samuelson 7.

Foto: fiba.basketball