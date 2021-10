Doppia sconfitta nella prima giornata di EuroCup 2021-2022 per le squadre italiane. Virtus Bologna e Dinamo Sassari bagnano il loro esordio senza i crismi della vittoria in una competizione che si rivela subito di importante qualità, almeno per quel che concerne i raggruppamenti delle due rappresentanti in regular season (una di diritto, l’altra via qualificazioni).

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 60-65

Lotta fino alla fine, ma perde la Virtus al debutto in quel del PalaDozza. Primo quarto equilibrato, con Zandalasini e Hines-Allen che fanno subito vedere la loro gran qualità; dall’altra parte Silva Serrano e Moore ricevono le palle giuste da Buch ed è 9-13. Ariztimuno da tre firma il 12-18, ma arriva il 6-0 bolognese del riaggancio. A metà secondo quarto l’affondo basco, con Roundtree e Silva Serrano brave a scavare il solco che caratterizza per larga misura il confronto. Buch continua a distribuire buoni palloni, arriva anche il +13 ospite, all’intervallo è 30-41 con layup di Brcaninovic.

Cambia poco nel terzo periodo, visto che il divario rimane praticamente sempre uguale con punta di +14 del Lointek, ma nell’ultimo due giri in lunetta di Dojkic e una gran difesa bolognese riaccendono le speranze. Con Hines-Allen e poi Zandalasini si arriva a 21″ dalla fine sul -1 (60-61), ma Arrojo prima e Silva Serrano (su brutta persa di Dojkic) chiudono il discorso dalla linea della carità.

TOP SCORER

BOLOGNA – Hines-Allen 20, Dojkic 19, Zandalasini 14

LOINTEK – Roundtree 14, Moore e Silva Serrano 12

BCF ELFIC FRIBOURG-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 100-81

La sconfitta della Dinamo in terra svizzera ha origine, sostanzialmente, nel primo quarto. L’ex San Martino di Lupari Abigail Fogg è in gran serata e lo mostra subito; le si uniscono un po’ tutte, con particolare credito a Kroselj e soprattutto Devos che fa letteralmente qualsiasi cosa si possa fare in campo. Si arriva anche al 33-11 per le svizzere, poi il Banco in qualche modo riesce a scuotersi dalla bruttissima partenza. Qualche lampo lo trova Lucas in una lunga fase (quasi 5 minuti) di totale stallo in attacco per Fribourg (37-25), poi il contatore di Giroud riparte e all’intervallo è 53-35.

Tornano le 22 lunghezze di divario al rientro dagli spogliatoi, a Lucas prova a unirsi Orazzo e anche Shepard mostra i muscoli nel tentativo di dare un senso alla partita delle sarde. Tutto di scarsa utilità, perché le elvetiche volano anche fino al +25 e gestiscono con sostanziale comodo gli ultimi dieci minuti.

TOP SCORER

FRIBOURG – Giroud 31, Fogg 22, Kroselj 21

SASSARI – Shepard 28, Lucas 20, Orazzo e Arioli 10

