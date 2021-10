Basket femminile, 1^giornata Serie A1 2021-2022: Schio e Ragusa vincono agevolmente, Moncalieri fa subito festa

Si è chiuso l’Opening Day della Serie A1 di basket femminile. Erano tre le partite di questa domenica per completare la prima giornata di campionato. Vittoria agevole per il Famila Schio, che prosegue nel suo ottimo momento dopo la conquista della Supercoppa. Le venete hanno superato 68-46 la Gesam Gas&Luce Lucca in un match che si è deciso nel secondo tempo (parziale 45-21). Ottima prestazione per il Famila di Kitija Laksa (15 punti) ed anche di Costanza Verona con 13 punti.

Tutto molto semplice anche per la Passalacqua Ragusa, che ha dominato contro l’Allianz Geas Sesto San Giovanni. Le siciliane si sono imposte per 75-43 in un’altra partita che si è decisa dopo l’intervallo, con un terzo quarto da 24-10. Miglior marcatrice Asia Taylor con 22 punti.

Grandissima festa a Moncalieri per la vittoria della squadra di casa, che esulta alla prima stagionale nello scontro tra neopromosse contro la E-Work Faenza. Match molto combattuto e vinto dalla Akronos per 58-52 con un ultimo quarto fenomenale con le piemontesi che hanno costruito un parziale di 19-8.

I TABELLINI DELLE PARTITE

PASSALACQUA RAGUSA – ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 75-43 (14-10, 16-13, 24-10, 21-10)

Ragusa: Taylor 22, Ruzickova 12, Romeo 12

Sesto San Giovanni: Crudo 18, Trucco 9, Graves 9

FAMILA WUBER SCHIO – GESAM GAS&LUCE LUCCA 68-46 (14-7, 9-18, 22-8, 23-13)

Schio: Laksa 15, Verona 13, Andrè 11

Lucca: Dietrick 15, Miccoli 10, Kaczmarrczyk 7

AKRONOS MONCALIERI – E WORK FAENZA 58-52 (18-14, 11-11, 10-19, 19-8)

Moncalieri: Miletic 15, Da Paixao 12, Williams 11

Faenza: Kunaiyi 11, Policari 11, Davis 10

Credit Ciamillo