Arriva la prima sconfitta in Eurolega per l’Olimpia Milano. Dopo cinque successi consecutivi, la squadra di Messina cade sul campo del Bayern Monaco per 83-77 e perde anche la vetta della classifica, mantenuta sempre dall’imbattuto Barcellona. Una partita che si è decisa nel finale, con l’Olimpia che ha sicuramente pagato l’assenza di Delaney e una serata negativa dei suoi piccoli (a parte Rodriguez) con ancora un Grant impalpabile (totalmente assente nei cinque minuti in campo) e sul quale potrebbero cominciare delle riflessioni di mercato.

A Milano non basta un’ottima prestazione da parte degli italiani. Nicolò Melli è il miglior marcatore con 16 punti ed 8 rimbalzi, ma preziosi sono anche i 14 di Luigi Datome. In doppia cifra chiudono anche Konstantinos Mitoglou (13 punti ed 8 rimbalzi) e Sergio Rodriguez (11). Per il Bayern sono decisivi i 20 punti di Vladimir Lucic e i 16 di Corey Walden.

I primi tre minuti del match sono tutti del Bayern, che firma con Hilliard il +6 (4-10). Milano reagisce prima con Melli e poi con Datome, che segna da otto metri il -2 (15-13). L’Olimpia deve inseguire, ma ancora l’ex Fenerbahce trova in contropiede l’appoggio del pareggio (19-19). Il finale di quarto premia la squadra di Messina con la tripla di Rodriguez e quella sulla sirena di Mitoglou, che valgono il sorpasso dopo i primi dieci minuti (24-21).

Buon avvio di Milano ad inizio secondo quarto e l’Armani Exchange tocca anche il +5 con Davon Hall (30-25). Nel Bayern si accende Rubit, che firma poi dalla lunetta il sorpasso dei tedeschi (32-33). Si gioca punto a punto, con Milano che sbaglia qualche libero di troppo, ma che trova ancora una volta all’ultimo secondo la via del canestro. Questa volta è Melli a trovare il tap in che porta le due squadre negli spogliatoi in parità (39-39).

Si rientra dall’intervallo con un buon avvio offensivo per Milano grazie a Datome ed Hall (45-44). Il Bayern, però, piazza un parziale di 12-2 firmato da Lucic ed Hilliard, con i padroni di casa che tentano l’allungo. Mitoglou tiene comunque a contatto l’Olimpia e la squadra di Messina si presenta sotto di cinque punti negli ultimi dieci minuti (54-59).

Shields apre il quarto con un gioco da tre punti, ma è solo un fiammata dell’ex Trento, che poi sparisce dal campo. Uno strepitoso Gigi Datome prova a ribaltarla e riporta nuovamente avanti Milano sul +1 (67-66). Il Bayern, però, ha in Walden l’arma in più, con l’americano che, a suon di triple, costruisce il break che porta i padroni di casa sul +9 (76-67). Ancora Datome firma il -4, però poi Rodriguez sbaglia la tripla del -1 ed invece Thomas no. E’ la bomba che spezza le gambe a Milano. Il Bayern vince 83-77.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BAYERN MONACO – A|X ARMANI EXCHANGE MILANO 83-77 (21-24, 18-15, 20-15, 24-23)

Bayern: Weiler-Babb 2, Thomas 8, Walden 16, Hunter 9, Jaramaz, Lucic 20, George, Obst, Dedovic, Rubit 9, Hilliard 17, Schilling 2.

Milano: Melli 16, Grant, Rodriguez 11, Tarczewski 1, Ricci, Biligha, Hall 4, Mitoglou 13, Daniels 2, Shields 6, Hines 10, Datome 14.

Credit Ciamillo