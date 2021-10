Quarantotto ore dopo la prima sconfitta europea della stagione, l’Olimpia Milano scende in campo domani sera con la possibilità di riscattarsi immediatamente. La squadra di Ettore Messina affronterà al Forum la Stella Rossa di Belgrado con l’obiettivo di tornare subito al successo e riprendere la scalata in classifica, dove ha perso la vetta con il ko di ieri a Monaco di Baviera.

Milano ha pagato contro il Bayern l’assenza di Malcolm Delaney, che era stato uno degli uomini più decisivi nel filotto europeo. Messina ha bocciato in maniera forse definitiva Grant, provando Hall da play, ma con quest’ultimo privato della possibilità di incidere come guardia dall’arco. A questo si è aggiunta anche la serata negativa di Shields, con i soli lunghi (Melli e Mitoglou) e Datome a dare ritmo all’attacco milanese.

La Stella Rossa arriva a Milano in striscia negativa (3 ko consecutivi) e dunque per l’Olimpia c’è subito la possibilità di riprendersi. Attenzione, però, alla squadra serba che ha una forte impronta difensiva, concedendo appena 68.5 punti di media alle avversarie. Milano ha comunque la fisicità per fronteggiare i serbi e l’attacco della Stella sta faticando molto e se c’è una difesa che può dominare è proprio quella dell’Olimpia.

Queste le parole di Ettore Messina: “Torniamo subito in campo dopo la sconfitta di Monaco e vogliamo farlo giocando una buona gara, confidando che la nostra difesa torni ad esprimersi al livello necessario per questo tipo di partite. Sappiamo di affrontare una squadra molto fisica, che difende bene, contro cui in attacco dovremo essere precisi nel movimento di palla e nelle spaziature”.

Il commento del capitano Nicolò Melli: “Come tutte le partite di Eurolega mi aspetto una gara dura, soprattutto perché è la seconda di una settimana con due impegni ravvicinati e quindi molto severa. Noi veniamo dalla prima sconfitta della stagione ed è un bene avere subito la possibilità di rifarci giocando davanti al nostro pubblico”.

Una sfida con la Stella Rossa sempre molto complicata per Milano. I serbi hanno vinto sei confronti di fila nelle stagioni 2016/17, 2017/18, 2019/20 (solo una gara) e la partita di Milano della stagione 2020/21. L’Olimpia ha interrotto la striscia negativa vincendo a Belgrado nel match di ritorno della stagione 2020/21. La speranza è quella che Milano possa concedere il bis.