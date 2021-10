Basket, EuroCup Women 2021-2022: Sassari si addormenta nel terzo periodo e subisce la seconda sconfitta stagionale in campo europeo

Sconfitta pesante per la Dinamo Sassari Women nella seconda giornata di regular season dell’EuroCup femminile. Al PalaPentassuglia le ragazze di Antonello Restivo sono state superate da Tenerife con il punteggio di 82-64. Dopo i primi due quarti piuttosto equilibrati, la squadra ospite ha preso il largo con un incredibile parziale di 15-0 ad inizio terzo periodo e ha poi mantenuto senza problemi il vantaggio. Per le sarde si tratta della seconda caduta in due partite (nel match inaugurale era arrivata la sconfitta contro le svizzere del Fribourg) e il prossimo scontro potrebbe dunque già risultare fatale ai fini della qualificazione al prossimo turno. Per le spagnole, invece, questo è il primo successo stagionale in EuroCup dopo lo scivolone contro le francesi del Bourges.

I primi minuti vedono un grande inizio di Kaela Davis che mette a segno 6 punti in 5 minuti e porta Tenerife sopra di 6 (4-10). Dall’altra parte Giulia Moroni e Veronica Dell’Olio accorciano, poi una tripla di Margaret Lucas consente alla squadra di casa di riavvicinarsi prepotentemente (11-12). Il quarto sembra dunque potersi avviare verso un finale equilibrato, ma le ragazze di Claudio Garcia Morales trovano un parziale di 11-6 che le fa volare sul 17-23 di fine primo periodo.

L’inizio di secondo quarto si apre con i 17 punti di una stratosferica Lucas (addirittura 5 triple in sette minuti e mezzo per lei) che riportano Sassari pienamente in partita (36-39). Tenerife tenta di riallungare grazie ai 6 punti del trio Bailey-Ocete-Davis, ma 4 punti di Jessica Shepard e 2 tiri liberi di Cinzia Arioli mantengono il distacco sotto controllo fino al termine del primo tempo (42-45).

Al rientro dall’intervallo un parziale di 8-0 firmato Bailey-Davis permette alle spagnole di riallungare, stavolta sul +11 (42-53). Coach Restivo prova a risistemare le ragazze in campo con un time-out, ma dopo la breve pausa il binario del match non cambia: la squadra ospite segna altri 7 punti in rapida successione e vola sul 42-60. Dopo più di cinque minuti, arrivano finalmente i primi punti del quarto di Sassari grazie a un gioco da 3 punti di Moroni. Lucas tenta di riaccorciare ancora il punteggio con altri 4 punti, ma le spagnole sono attente e chiudono saldamente avanti il terzo periodo (50-66).

Gli ultimi 10 minuti partono dunque senza troppe pretese. 5 punti di una scatenata Davis mantengono le distanze (58-73), poi Lucas e Giovanna Pertile regalano un finto briciolo di speranza alle compagne con 4 punti che valgono il 62-73 a tre minuti e 23 secondi dall’ultima sirena. A porre definitivamente fine ai giochi ci pensa subito dopo la solita Davis che con un gioco da 3 punti e un canestro da dentro l’area consente a Tenerife di terminare il match con il pesantissimo 64-82.

A fine serata, le migliori realizzatrici sono Davis (31 punti) e Bailey (16 punti) per la squadra ospite e Lucas (26 punti con 6/11 da tre) e Shepard (23 punti) per Sassari.

