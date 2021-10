L’attesa sta per finire. Domani sera alle ore 20:30 inizierà per l’Happy Casa Brindisi la Basketball Champions League 2021/2022. Dopo la beffa dello scorso anno (dove arrivò l’eliminazione ad un passo dalle Final Eight), la squadra di coach Francesco Vitucci vorrà sicuramente rifarsi e la prima giornata del girone G sarà subito una grande occasione per prendersi una piccola rivincita. I pugliesi infatti ospiteranno al PalaPentassuglia l’Hapoel Holon, squadra israeliana che proprio nella passata stagione aveva compromesso i giochi di Brindisi sconfiggendo la compagine italiana due volte su due nel girone.

La Happy Casa, giunta ormai alla terza partecipazione consecutiva in questa competizione, arriverà al match d’esordio con il morale a mille dopo la convincente vittoria in campionato contro la Dinamo Sassari. Dall’altra parte, invece, la squadra dell’italiano Maurizio Buscaglia non ha ancora cominciato il campionato (lo inizierà il prossimo fine settimana) ed è stata recentemente sconfitta in semifinale di Coppa di Lega israeliana dall’Hapoel Eilat.

Alla vigilia del match, ha parlato così il coach Vitucci: “Prendere parte a questo tipo di competizione è performante non solo per il lato strettamente tecnico. Il livello ormai lo conosciamo, cresce di anno e in anno e bisogna farsi trovare sempre pronti in casa e in trasferta. Saranno partite molto dispendiose da approcciare con la giusta concentrazione e determinazione”.

Una vittoria sarebbe fondamentale per Brindisi per iniziare al meglio il cammino europeo (nel girone con i pugliesi, oltre agli israeliani dell’Hapoel Holon, si trovano anche i rumeni del Cluj-Napoca e un’altra conoscenza della passata edizione, i turchi del Darussafaka Tefken) ed ecco quindi che risulterà fondamentale l’approccio al match dei giocatori di maggiore qualità all’interno della squadra, ovvero Josh Perkins, Nick Perkins, Nathan Adrian, Jeremy Chappell e Lucio Redivo. Fondamentale poi, sarà anche la prestazione dell’italiano Raphael Gaspardo, autore domenica del suo best high in Serie A grazie ai suoi 29 punti.

In conclusione, è importante ricordare la formula di questo torneo: le compagini che partecipano alla competizione continentale organizzata dalla Fiba sono 32 e sono divise in otto gironi. Si giocheranno sfide di andata e ritorno (in tutto quindi sei match per squadra) e passerà poi direttamente il turno soltanto la prima di ogni gruppo, mentre le seconde e le terze si incroceranno in un play-in al meglio delle tre partite. Ai play-off arriveranno dunque sedici squadre che verranno divise in altri quattro gruppi. Le prime due di questi quattro gironi voleranno ai quarti di finale che si disputeranno al meglio dei tre incontri. Le vincitrici accederanno alla Final Four e qui si assegnerà il titolo con match esclusivamente ad eliminazione diretta.

Credit: Ciamillo