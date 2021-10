Basket, Champions League 2021-2022: Dinamo Sassari a caccia del colpaccio contro Tenerife

Domani sera alle ore 20:30 la Dinamo Sassari sfiderà Tenerife nella seconda giornata della Champions League 2021-2022 di basket. Si tratterà di una sorta di rivincita visto che nella passata edizione i biancoblu hanno avuto la peggio (per differenza punti) nel doppio confronto ai gironi con gli spagnoli e hanno così terminato “solo” al secondo posto il loro gruppo.

Dopo la sconfitta contro il Ludwigsburg, i sardi domani dovranno assolutamente cercare l’impresa per puntare con convinzione ad almeno la seconda posizione nel proprio raggruppamento (posto che consentirebbe il vantaggio dell’eventuale gara 3 in casa nel primo turno dei playoff). I biancoblu arriveranno a questo match dopo il successo nella terza giornata di campionato contro Reggio Emilia (96-93 il risultato finale).

Per effettuare il colpaccio il coach Demis Cavina si affiderà sicuramente ai soliti noti, quindi massima fiducia alle ali Eimantas Bendzius e Jason Burnell, al playmaker Anthony Clemmons (protagonista nel match contro Reggio Emilia con 22 punti), all’estro di David Logan, al playmaker/guardia Tyus Battle e alla potenza di Christian Mekowulu (in cerca di riscatto dopo la deludente prestazione della scorsa giornata di campionato).

Dall’altra parte ci sarà una squadra ben attrezzata per questo tipo di competizione e pronta a tutto per portare a casa il secondo successo nel girone (nella prima giornata di Champions League è arrivata la vittoria contro gli ucraini del Prometey per 73-70). Per la Dinamo sarà di grande importanza cercare di arginare le offensive del finlandese Sasu Salin (autore di 33 punti con un 8/13 da tre contro il Prometey) e del playmaker naturalizzato italiano Bruno Fitipaldo.

Tra i volti conosciuti, troviamo poi l’ex centro della Virtus Bologna Julian Gamble. A descrivere gli avversari dei sardi ci ha pensato anche Giacomo Baioni, assistant coach di Sassari: “Onestamente parliamo di una squadra bravissima in attacco, che può contare su una gran quantità di soluzioni, e che in difesa si dà delle regole per limitare l’attacco avversario e fa tutto con grande concretezza“.

Come continua lo stesso Baioni, questa per i sardi sarà “una partita di alto livello, da vivere e giocare sui 40’ perché rappresenta un altro passo importante nel percorso di crescita della nostra continuità: andiamo a giocare contro i migliori per sollevare ancora l’asticella”.

Ci attende uno scontro che si preannuncia scoppiettante. L’accesso al prossimo turno per Sassari passerà anche da qui: una vittoria darebbe grande morale a tutto l’ambiente, una sconfitta invece potrebbe compromettere gran parte dei giochi.

Credit: Ciamillo