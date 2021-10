Basket, Serie A 2021-2022: Treviso vince il derby, Gaspardo trascina Brindisi Gaspardo trascina Brindisi

La seconda giornata della Serie A di basket si è aperta con due anticipi. Nel primo fantastica vittoria nel derby veneto della Nutribullet Treviso sulla Reyer Venezia, mentre nel secondo la Happy Casa Brindisi ha superato in casa la Dinamo Sassari.

Una fantastica Treviso fa suo il derby per 80-76 al termine di una partita che ha avuto un finale incandescente. Dopo un primo tempo equilibrato, Treviso scappa nel terzo quarto (24-15)e poi allunga anche sul +17. Venezia non molla e arriva anche sul – 2, ma Akele non trema dalla lunetta e regala il successo ai trevigiani. Ottima prova di Tomas Dimsa, miglior marcatore di Treviso con 15 punti, mentre a Venezia non sono bastati i 20 punti di un eccellente Stefano Tonut.

U n Raphael Gaspardo semplicemente eccezionale trascina Brindisi alla vittoria per 89-80 contro la Dinamo Sassari. Sono 29 i punti per l’azzurro, semplicemente infermabile dall’arco con sette triple su otto tentativi. Una partita sempre in controllo per i padroni di casa, che hanno toccato il +11 all’intervallo, gestendo poi nei successivi due quarti.

I TABELLINI DELLE PARTITE

NUTRIBULLET TREVISO BASKET-UMANA REYER VENEZIA 80-76 (25-18, 8-16, 24-15, 23-30)

Treviso: Dimsa 15, Sims 14, Russell 14

Venezia: Tonut 20, De Nicola 12, Watt 9

HAPPY CASA BRINDISI – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 89-80 (30-23, 22-18, 15-16, 22-23)

Brindisi: Gaspardo 29, Adrian 17, Perkins 16

Sassari: Clemmons 15, Mekowulu 13, Battle 12

Credit Ciamillo