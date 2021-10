ATP Vienna, il tabellone di Jannik Sinner. Opelka fa paura, possibile scontro diretto con Ruud

Scatterà lunedì 25 ottobre il torneo di Vienna 2021 di tennis (di categoria ATP 500), ovvero l’Erste Bank Open, in programma sul cemento indoor austriaco, e tra i tanti italiani in gara ci sarà anche Jannik Sinner, in corsa per le ATP Finals, che sarà il numero 7 del tabellone.

Per Sinner, che nella migliore delle ipotesi lunedì 25 si ritroverà a 110 punti dal polacco Hubert Hurkacz nella Race ATP, al primo turno subito un incrocio insidioso con lo statunitense Reilly Opelka, poi agli ottavi compito sulla carta più semplice con la wild card austriaca Dennis Novak o un qualificato.

Ai quarti ci potrebbe essere il delicato incrocio con il norvegese Casper Ruud, numero 4 del seeding ed altro rivale diretto dell’azzurro per le Finals. Sinner, trovandosi nella parte alta del tabellone, in semifinale potrebbe trovare il numero 1 del tabellone, il greco Stefanos Tsitsipas, ed in finale il numero 2, il tedesco Alexander Zverev.

TABELLONE ATP 500 VIENNA

Tsitsipas (GRE) (1)-Dimitrov (BUL)

Lajovic (SRB)-Qualificato

Monfils (FRA)-Musetti (ITA)

Fognini (ITA)-Schwartzman (ARG) (8)

Ruud (NOR) (4)-Harris (RSA)

Sonego (ITA)-Garin (CHI)

Novak (AUT) (WC)-Qualificato

Opelka (USA)-Sinner (ITA) (7)

Hurkacz (POL) (5)-Murray (GBR) (WC)

Alcaraz (ESP)-Evans (GBR)

Basilashvili (GEO)-Carreno Busta (ESP)

Qualificato-Berrettini (ITA) (3)

Auger-Aliassime (CAN) (6)-Berankis (LTU) (SE)

Norrie (GBR)-Fucsovics (HUN)

de Minaur (AUS)-Qualificato

Krajinovic (SRB)-Zverev (GER) (2)

Foto: LaPresse