ATP Vienna, Hurkacz eliminato! Cosa deve ora Jannik Sinner per superarlo nella classifica Race

Oggi, lunedì 25 ottobre, nel primo turno del tabellone principale del torneo di Vienna 2021 di tennis (di categoria ATP 500), ovvero l’Erste Bank Open, in corso di svolgimento sul cemento indoor austriaco, la testa di serie numero 5, il polacco Hubert Hurkacz, ha perso contro la wild card britannica Andy Murray.

Con la sconfitta odierna di Hurkacz, Sinner può concretamente sperare di scavalcarlo nella Race ATP, dove l’azzurro però, rispetto ai punti di oggi, scarterebbe, in caso di vittoria almeno al primo turno in Austria, i 20 punti guadagnati con gli ottavi di Lione nel maggio scorso.

Nella Race ATP rilasciata questa mattina Sinner era 10° dopo la vittoria del torneo di Anversa, a -110 punti dal polacco Hubert Hurkacz, ultimo dei qualificati virtuali, visto che Nadal è out. Per superarli entrambi ed entrare in zona qualificazione, Sinner deve arrivare in semifinale a Vienna e sperare che Norrie non vada in finale.

CLASSIFICA ATP RACE AL 25 OTTOBRE 2021

1 Novak Djoković SRB 8370

2 Daniil Medvedev RUS 6470

3 Stefanos Tsitsipas GRE 5650

4 Alexander Zverev GER 5095

5 Andrey Rublev RUS 4165

6 Matteo Berrettini ITA 4000

7 Casper Ruud NOR 3015

8 Rafael Nadal ESP 2985

9 Hubert Hurkacz POL 2955

10 Jannik Sinner ITA 2845

11 Cameron Norrie GBR 2840

12 Félix Auger-Aliassime CAN 2330

POSIZIONE CLASSIFICA ATP RACE JANNIK SINNER

Race lunedì 25 ottobre: 2845, 10° posto.

Punti da scartare lunedì 1° novembre: 20.

Race col passaggio agli ottavi: 2870, 10° posto virtuale.

Race col passaggio ai quarti: 2915, 10° posto virtuale.

Race col passaggio in semifinale: 3005, 8° posto virtuale.

Race col passaggio in finale: 3125, 7° posto virtuale.

Race con la vittoria in finale: 3325, 7° posto virtuale.

