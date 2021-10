LIVE Hurkacz-Murray 4-6 7-6 3-6, ATP Vienna in DIRETTA: lo scozzese vince la battaglia con il polacco e vola al 2º turno! Regalo per Sinner verso Torino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.37 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

21.36 Diamo un’occhiata alle statistiche del match! Andy Murray trionfa grazie a 10 ace contro i 12 del polacco nonostante 3 doppi falli contro nessuno del #10 al mondo. Lo scozzese ha annullato ben 9 palle break su 10 contro il 5/8 del classe ‘97 che ha trovato l’80% di punti con la prima di servizio e il 51% con la seconda. 85% e 52% per l’ex numero 1 al mondo che ha vinto 103 punti contro 94.

21.34 Andy Murray show a Vienna! L’ex numero al mondo vince contro il polacco Hubert Hurkacz per 6-4 (6)6-7 6-3 e fa un regalo a Jannik Sinner in ottica Torino considerando che l’azzurro si trova a 110 punti e facendo strada in Austria, sarebbe padrone del proprio destino. Partita pazzesca vinta dallo scozzese, che alla terza chance e dopo un tie-break durissimo, sfrutta il break del sesto gioco del terzo set e vola al secondo turno contro Carlos Alcaraz dopo due ore e 43 minuti.

FINE TERZO SET

3-6 GAME SET AND MATCH ANDY MURRAY!!!! VITTORIA PAZZESCA DELLO SCOZZESE E REGALO A JANNIK SINNER

AD-40 ANCORA MATCH POINT MURRAY DOPO UNO SCHEMA PERFETTO

40-40 Si carica Murray! Punto dominato con il diritto e difesa di Hurkacz sconfitta.

40-AD DOPPIO FALLO DI MURRAY! Finale al cardiopalma.

40-40 CHANCE SPRECATA DAL POLACCO E DIRITTO LUNGOLINEA IN CORRIDOIO!

40-AD PALLA BREAK HURKACZ!!!!!! DIFESA IN RETE DI MURRAY CHE È SULLE GAMBE

40-40 SERVIZIO E ROVESCIO DIAGONALE LUNGO DELLO SCOZZESE

40-30 SECONDO MATCH POINT MURRAY! Servizio e diritto dello scozzese.

30-30 DIRITTO LARGO DI UN NULLA DI HURKACZ!!! Fortunato il britannico…

15-30 Ace centrale del britannico.

0-30 HURKACZ NON MOLLA E CONTINUA A SPINGERE IN RISPOSTA! Il polacco muove Murray che non ne ha più fisicamente.

0-15 CHE VOLÉE DI HURKACZ! Gran recupero inoltre sulla smorzata dello scozzese.

3-5 Hurkacz non ha problemi al servizio ma adesso Murray può chiudere il match.

40-15 Smorzata sul nastro di Murray.

30-15 Serve&volley vincente del polacco.

15-15 FORTUNATO MURRAY! Il nastro gli dà il punto in risposta.

15-0 Ottima prima di Hurkacz.

2-5 BREAK CONFERMATO DA MURRAY! Hurkacz deve allungare il match.

40-15 Risposta sul nastro del polacco.

30-15 Altra prima vincente di Murray.

15-15 Ottima risposta di Hurkacz che vince la diagonale di rovescio.

15-0 Ace dello scozzese.

2-4 ALTRO BREAK DI MURRAY!!!! Lo scozzese può scappare via.

30-40 PALLA BREAK MURRAY! CHANCE COLOSSALE PER IL BRITANNICO

30-30 NON MOLLA MURRAY!!! Gran recupero di diritto dello scozzese.

30-15 Gran scambio vinto da Hurkacz in uscita dal servizio sulla diagonale di diritto.

15-15 In ritardo il polacco sul diritto lungolinea di Murray.

15-0 Buona prima di Hurkacz.

2-3 Servizio a zero anche per Murray che resta avanti.

40-0 Risposta lunga del polacco.

30-0 Gran prima di Murray.

15-0 SCAMBIO DURISSIMO VINTO DA MURRAY! Gran punto giocato da entrambi e conquistato dallo scozzese in corsa.

2-2 Servizio a zero del polacco.

40-0 Ottima prima di Hurkacz.

30-0 Ace del polacco.

15-0 Ottima prima di Hurkacz.

1-2 BREAK CONFERMATO!!! Smash in salto dello scozzese che torna in partita.

40-30 LARGO IL ROVESCIO DI HURKACZ!!!! Murray si salva in uscita dal servizio.

30-30 Gran prima di Murray.

15-30 CHE ROVESCIO A SVENTAGLIO DI HURKACZ!!!

15-15 In ritardo il britannico in uscita dal servizio.

15-0 Ottima prima di Murray.

1-1 ECCO IL CONTROBREAK! Partita infinita sul Centrale.

40-AD PALLA BREAK MURRAY! Chance per rientrare per il britannico.

40-40 ANCORA UN ERRORE DEL POLACCO! Ottima risposta di Murray.

AD-40 Gran prima di Hurkacz.

40-40 CHE DIRITTO A SVENTAGLIO DELLO SCOZZESE! In ritardo il polacco.

40-30 Errore di Murray con il diritto lungolinea.

30-30 PASSANTE DI MURRAY!!!! Game importantissimo per i due giocatori.

30-15 Servizio e schiaffo a volo del #10 al mondo.

15-15 Accelerazione del polacco che chiude a rete in maniera vincente.

0-15 Errore di Hurkacz in uscita dalla seconda di servizio.

1-0 BREAK HURKACZ!!! DOPPIO FALLO DI MURRAY!

40-AD PALLA BREAK HURKACZ! Il polacco continua a martellare in risposta.

40-40 ALTRA CHANCE ANNULLATA DA MURRAY!!! Passante dell’inglese sulla discesa a rete del polacco.

30-40 Caparbio al servizio il britannico: ottimo diritto in uscita dalla prima.

15-40 DUE PALLE BREAK HURKACZ! Cambio di atteggiamento in risposta del polacco.

15-30 Risposta profonda ed efficace del polacco.

15-15 Gran risposta incrociata di Hurkacz.

15-0 Servizio e smash di Murray.

INIZIO TERZO SET

20.43 Miracolo di Hubert Hurkacz che vince un set durissimo annullando anche un match point in favore di Andy Murray nel corso del tie-break vinto per 8 punti a 6. L’inglese annulla 5 chance di break nel parziale ma alla fine è il polacco a salvarsi e portare la sfida al terzo set.

FINE SECONDO SET

8-6 SI VOLA AL TERZO SET!!!! DIRITTO LUNGO DI MURRAY

7-6 PESSIMA RISPOSTA DI ROVESCIO DI MURRAY! Set point per il polacco.

6-6 CAMBIO CAMPO! Rovescio vincente del polacco.

5-6 MATCH POINT MURRAY!!!!! Il britannico attacca di rovescio e chiude sottorete.

5-5 SERVE&VOLLEY DI MURRAY! Gran volée del britannico: lob lungo di Hurkacz.

5-4 Servizio e rovescio di Hurkacz che mette pressione allo scozzese.

4-4 Ace del polacco.

3-4 SERVIZIO E DIRITTO DI MURRAY! Gran smash del britannico nell’indietreggiare.

3-3 TROPPO STANCO MURRAY! Palla corta non efficace con Hurkacz che chiude a volo.

2-3 ALTRO MINI-BREAK MURRAY!!! ROVESCIO LUNGOLINEA DEL BRITANNICO! Gran serve&volley di Hurkacz.

2-2 SMASH CLAMOROSO DI HURKACZ! Il polacco gioca a tutto braccio e chiude a volo.

1-2 MINI-BREAK RECUPERATO DA HURKACZ! Gran risposta aggressiva del polacco.

0-2 Servizio e diritto dello scozzese.

0-1 MINI-BREAK MURRAY! Errore del polacco in uscita dal servizio.

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK! Sinner farà di certo il tifo per Murray….

40-0 Servizio e diritto di Murray che sale in cattedra con l’accelerazione diagonale.

30-0 Ace dell’ex #1 al mondo.

15-0 Servizio e diritto di Murray e chiusura con lo smash.

6-5 Serve&volley vincente del #10 al mondo.

40-15 ROVESCIO LUNGOLINEA DEL POLACCO! Che giocata del classe ’97.

30-15 Ace centrale di Hurkacz.

15-15 Scappa via il diritto del polacco dal centro del campo.

15-0 Servizio e diritto di Hurkacz.

5-5 Prima centrale e Murray prolunga il set.

40-15 Ottimo diritto diagonale di Hurkacz da fondocampo.

40-0 Servizio e diritto di Murray che chiude nei pressi della rete.

30-0 Prima esterna di Murray.

15-0 Termina largo il rovescio di Hurkacz in recupero.

5-4 Gran game giocato dal semifinalista di Wimbledon che chiude il punto a volo: Murray deve allungare il set.

40-0 Scappa via la risposta di Murray.

30-0 Servizio e palla corta del polacco.

15-0 Ace di Hurkacz.

4-4 MURRAY SI SALVA ANCORA! Adesso è Hurkacz che deve sopravvivere al servizio.

AD-40 Prima esterna dello scozzese.

40-40 ROVESCIO CLAMOROSO DI MURRAY!!!!!! L’inglese trova un angolo pazzesco da fondocampo.

30-40 PALLA BREAK HURKACZ!!!! Punto giunto allo sfinimento dopo le bordate di entrambi e le difese in ogni angolo nel campo: diritto diagonale largo di Murray.

30-30 ERRORE CLAMOROSO DI HURKACZ SOTTORETE CON MURRAY FERMO A FONDOCAMPO!!!!

15-30 Prima vincente di Hurkacz.

0-30 Diritto scarico di Murray in uscita dal servizio.

0-15 SUL NASTRO IL RECUPERO DI MURRAY SULLA PALLA CORTA DI HURKACZ!

4-3 ACE DI HURKACZ CHE SI SALVA ANNULLANDO DUE CHANCE DI BREAK!

AD-40 Prima vincente del polacco.

40-40 SERVIZIO E DIRITTO DI HURKACZ!

30-40 PUNTO PAZZESCO GIOCATO DA MURRAY MA CHE DIFESA DI HURKACZ! Il diritto lungolinea del britannico non passa.

15-40 DUE PALLE BREAK MURRAY!!!! ALTRO ERRORE DEL POLACCO

15-30 PASSANTE DI DIRITTO DI MURRAY!!!!! CHE FORTUNA DEL BRITANNICO

15-15 Risposta profonda di Murray e Hurkacz ancora in difficoltà.

15-0 Ottima prima del polacco.

3-3 GAME PAZZESCO VINTO DA MURRAY!!!! Rovescio mortifero del britannico che porta a casa il servizio dopo le 4 chance di break annullate.

AD-40 Rovescio lungolinea vincente di Murray!

40-40 DIRITTO LUNGOLINEA LARGO DI HURKACZ!!! Si salva Murray che aveva lasciato il campo scoperto.

40-AD NUOVA CHANCE HURKACZ! Rovescio lungolinea del polacco che chiude a rete il punto.

40-40 Servizio vincente di Murray.

30-40 ROVESCIO SPETTACOLARE DI HURKACZ MA CHE ERRORE! Il polacco attacca la rete e sbaglia la palla corta di rovescio.

15-40 Ottima prima di Murray.

0-40 TRE PALLE BREAK HURKACZ! Fortunato il polacco in risposta.

0-30 PASSAMTE DI ROVESCIO DI HURKACZ! Murray rischia di cadere in uscita dal servizio.

0-15 CONTROPIEDE DI ROVESCIO DI HURKACZ! Morbida la discesa a rete di Murray.

3-2 Ace di Hurkacz che resta avanti nel set.

40-30 Accelerazione in risposta di Murray e chiusura a volo.

40-15 Risposta vincente dello scozzere con il rovescio.

40-0 Prima vincente del polacco.

30-0 Servizio e diritto di Hurkacz.

15-0 Fortunato il classe ’97 in uscita dal servizio: diritto sul nastro vincente.

2-2 Murray non ha problemi al servizio e pareggia i conti nel set.

40-15 Murray vince l’ennesima diagonale di rovescio: in corridoio quello del #9 della Race.

30-15 Seconda centrale dello scozzese.

15-15 PASSANTE DI DIRITTO IN CORSA LUNGO DI MURRAY! Gran discesa a rete di rovescio di Hurkacz.

15-0 Ace di Murray.

2-1 Non si gioca in risposta in questo secondo set.

40-0 Gran servizio di Hurkacz.

30-0 Ottima prima del polacco.

15-0 Servizio e diritto a volo vincente di Hurkacz.

1-1 Turno perfetto anche per Murray.

40-0 Rovescio lungolinea vincente del britannico.

30-0 Scappa via la risposta di Hurkacz.

15-0 Diritto lungolinea di Murray che comanda lo scambio da fondocampo.

1-0 Servizio a zero del polacco che conduce il secondo set.

40-0 Scappa via la risposta di Murray.

30-0 Servizio e palla corta di Hurkacz.

15-0 Prima potente del polacco.

INIZIO SECONDO SET

19.36 Andy Murray conquista il primo parziale del prestigioso primo turno contro Hubert Hurkacz per 6 giochi a 4: il britannico, grazie a un gioco difensivo e molto solido, ha conquistato il break nel nono gioco al terza chance utile e conquistato poi il set.

FINE PRIMO SET

4-6 PRIMO SET ANDY MURRAY! Il britannico conferma il break e si prende il primo parziale.

40-30 SET POINT ED ACE ESTERNO!

30-30 Doppio fallo di Murray.

30-15 Gran diritto di Hurkacz dal centro del campo.

30-0 Scappa via la risposta del polacco.

15-0 Gran difesa del britannico con il diritto in uscita dal servizio.

4-5 BREAK MURRAY!!!! Il britannico può servire per il set.

15-40 DUE PALLE BREAK MURRAY! Il britannico continua a prendere tutto e trova altre chance.

15-30 CHE RECUPERO DI MURRAY! Hurkacz attacca a tutto braccio in uscita dal servizio ma Murray con una girata pazzesca si difende e passa il polacco.

15-15 Ace del classe 1997.

0-15 Gran risposta di diritto di Murray.

4-4 Murray sta comando Hurkacz al servizio: diritto lungo del polacco.

40-0 Prima centrale di Murray.

30-0 Si ferma sul nastro il back di diritto del polacco.

15-0 Scappa via la risposta di Hurkacz.

4-3 DI POCO FUORI IL DIRITTO A VOLO DI MURRAY! Gran rovescio diagonale in precedenza per aprirsi il campo.

40-0 Servizio e palla corta di Hurkacz che chiude a volo.

30-0 Scappa via la risposta dello scozzese.

15-0 Ace di Hurkacz.

3-3 Servizio a zero di Murray che riporta in parità il match.

40-0 Ottima prima del britannico.

30-0 Si ferma sul nastro il rovescio diagonale di Hurkacz: gran back di Murray che ha mandato in confusione il polacco.

15-0 Servizio e diritto di Murray.

3-2 Hurkacz conduce il primo set: gran demi-volée in uscita dal servizio.

40-15 Servizio e diritto di Hurkacz.

30-15 SMASH VINCENTE DI HURKACZ! Il polacco attacca a tutto braccio e chiude a volo.

15-15 Gran diritto a sventaglio lungolinea di Murray.

15-0 DIRITTO A SVENTAGLIO DI MURRAY DI POCO A LATO! Il rovescio sul nastro di Hurkacz resta in campo di poco.

2-2 Anche Murray rischia ma la spunta al servizio.

40-30 Ace di Murray.

30-30 DIRITTO DIAGONALE VINCENTE DI HURKACZ! Murray prova a tenere lo scambio ma alla fine cede dal punto di vista fisico.

30-15 Scappa via la risposta del polacco.

15-15 Servizio e diritto di Murray.

0-15 Hurkacz show in risposta: diritto lungolinea ad aprirsi il campo e recupero con il back di rovescio.

2-1 Il polacco si salva annullando due palle break.

AD-40 Scappa via il rovescio di Murray.

40-40 Ottima prima di Hurkacz.

40-AD PALLA BREAK MURRAY! Altro errore di Hurkacz in uscita dal servizio.

40-40 Scappa via la risposta del britannico.

30-40 PALLA BREAK MURRAY! Diritto a sventaglio in rete di Hurkacz.

30-30 PASSANTE PAZZESCO DI ROVESCIO DI MURRAY!!!! Che recupero del britannico dopo l’attacco di diritto di Hurkacz.

30-15 Ace del #10 al mondo.

15-15 DIAGONALE DI ROVESCIO DURISSIMA PERSA DA HURKACZ! Murray impone la sua difesa da fondocampo.

15-0 Servizio e diritto di Hurkacz che attacca la rete con il lungolinea a sventaglio.

1-1 Ace di Murray.

40-15 DIRITTO LUNGOLINEA FUORI DI POCO HURKACZ! Murray recupera le due accelerazioni del polacco che non chiude il punto.

30-15 Servizio e diritto di Murray.

15-15 Murray muove l’avversario che sbaglia con il diritto lungolinea in recupero.

0-15 Diritto diagonale in rete di Murray.

1-0 Hurkacz comincia bene al servizio.

40-30 Altra ottima risposta di Murray.

40-15 Lento Hurkacz in uscita dal servizio: gran rovescio di Murray.

40-0 Prima di servizio e rovescio diagonale.

30-0 Servizio e diritto del polacco.

15-0 Scappa via il rovescio diagonale di Murray.

0-0 Si comincia a Vienna! Batte Hurkacz.

INIZIO PRIMO SET

18.50 Il britannico ha una wild card che gli potrebbe permettere di migliorare anche la propria classifica dopo le ultime ottime sensazioni come ad Indian Wells.

18.48 Il polacco ha 2955 punti dunque nella corsa verso Torino e con una vittoria oggi scavalcherebbe Rafa Nadal che già ha dichiarato che non parteciperà alle Finals. Ancora in corsa anche Cameron Norrie con 2840.

18.46 Comincia il riscaldamento sul Campo Centrale. Hurkacz è già sicuro di aver piazzato un altro best ranking considerando la mancata partecipazione di Dominic Thiem.

18.44 Giocatori in campo! Pubblico in visibilio.

18.42 Il #10 al mondo vuole conquistare altri punti per migliorare la propria classifica ma soprattutto nella Race dove ha 2955 punti, 110 in più a Jannik Sinner vincitore ieri ad Anversa contro Diego Schwartzman.

18.40 Giocatori nel tunnel! Tanta attesa in Austria per uno dei primi turni più interessanti del torneo e soprattutto con tanta posta in palio.

18.36 Hubert Hurkacz torna in campo dopo l’eliminazione ai quarti di finale ad Indian Wells contro il bulgaro Grigor Dimitrov che l’ha battuto 6-3 4-6 (2)6-7 mentre in doppio ha perso in coppia con Felix Auger-Aliassime ai sedicesimi di finale contro Denis Shapovalov e Rohan Bopanna per 1-6 6-2 4-10.

18.34 Terzo incrocio tra i due tennisti, con i primi due vinti entrambi dal polacco, avvenuti nel 2021. Il classe 1997 ha vinto al secondo turno di Cincinnati per 7-6(4) 6-3 e ai quarti di finale di Metz sul cemento indoor per 7-6(4) 6-3.

18.32 A breve dunque l’inizio della sfida tra il polacco e l’ex #1 al mondo che si giocheranno un posto al secondo turno e soprattutto dei punti fondamentali per la corsa di Hurkacz verso Torino.

18.30 Carlos Alcaraz vola al secondo turno a Vienna! Lo spagnolo batte 6-4 6-3 l’inglese Dan Evans in quasi in 90 minuti: a breve Hubert Hurkacz e Andy Murray scendono in campo.

17.54 È appena finito il primo parziale tra Carlos Alvaraz e Dan Evans: lo spagnolo ha conquistato il set per 6 giochi a 4 dopo 50 minuti. Tra poco comincerà il secondo set.

17.02 Adesso in campo scenderanno Carlos Alcaraz e Daniel Evans: a seguire Hubert Hurkacz e Andy Murray. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti!

17.00 Non sarà rispettato il programma iniziale del Campo Centrale che dava la sfida tra il polacco e il britannico non prima delle 17.30 e come terzo match dalle 14. Nikoloz Basilashvili ha battuto Pablo Carreno Busta in oltre due ore e trenta per 7-5 4-6 6-3.

16.58 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Hubert Hurkacz e Andy Murray, match valido per il primo turno del ATP 500 di Vienna di singolare maschile.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Hubert Hurkacz e Andy Murray, match valido per il primo turno del ATP 500 di Vienna di singolare maschile. Terzo incrocio tra i due tennisti, con i primi due vinti entrambi dal polacco, avvenuti nel 2021. Il classe 1997 ha vinto al secondo turno di Cincinnati per 7-6(4) 6-3 e ai quarti di finale di Metz sul cemento indoor per 7-6(4) 6-3: chi vince quest’oggi sfiderà uno tra Carlos Alcaraz e Dan Evans.

Hubert Hurkacz torna in campo dopo l’eliminazione ai quarti di finale ad Indian Wells contro il bulgaro Grigor Dimitrov che l’ha battuto 6-3 4-6 (2)6-7 mentre in doppio ha perso in coppia con Felix Auger-Aliassime ai sedicesimi di finale contro Denis Shapovalov e Rohan Bopanna per 1-6 6-2 4-10. Il #10 al mondo vuole conquistare altri punti per migliorare la propria classifica ma soprattutto nella Race dove ha 2955 punti, 110 in più a Jannik Sinner vincitore ieri ad Anversa.

Continua il percorso di Andy Murray eliminato agli ottavi di finale contro Diego Schwartzman in quel di Anversa perdendo per 4-6 (6)6-7. Il britannico ha una wild card che gli potrebbe permettere di migliorare anche la propria classifica dopo le ultime ottime sensazioni come ad Indian Wells, dove ha perso ai sedicesimi di finale contro Alexander Zverev per 6-4 7-6(4), dopo le battaglie vinte contro Adrian Mannarino e Carlos Alcaraz.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Hubert Hurkacz e Andy Murray, match valido per il primo turno del ATP 500 di Vienna di singolare maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. La partita è in programma come terzo match di giornata sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.00 ma non prima delle 17.30. I precedenti due match in programma sono gli incontri di singolare tra Nikoloz Basilashvili e Pablo Carreno Busta e tra Carlos Alcaraz e Dan Evans. La partita sarà trasmessa in diretta tv su SkySport Tennis e su Supertennis, in diretta streaming su Sky Go e Now oltre che su SupertenniX. Buon divertimento a tutti.

Foto: La Presse – AP Photo/Felice Calabro’