CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Berrettini-Popyrin, ATP Vienna 2021: dove vederla-Il tabellone di Berrettini a Vienna

23.30 La DIRETTA LIVE finisce qua, grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per ogni aggiornamento sportivo.

23.28 Al prossimo turno il romano se la vedrà con Basilashvili.

23.26 5 ace a 3 in favore di Popyrin, 73% di punti vinti con la prima per Popyrin contro il 74% di Berrettini. Rendimento al servizio equilibrato da ambo le parti, ma a fare la differenza è stato lo slice dell’azzurro, colpo che ha creato problemi all’australiano.

23.24 Un Berrettini falloso a tratti nel primo set, lucido negli attimi cruciali del tie-break e di conseguenza a valanga in un secondo set parso da subito in controllo.

7-6 6-3 Chiude Berrettini che si impone in maniera convincente su Popyrin.

40-0 Dritto perfetto a campo scoperto di Berrettini.

30-0 Secondo ace consecutivo dell’azzurro!

15-0 Ace di Berrettini ad uscire.

5-3 Berrettini che servirà per il match.

40-0 Passante vincente di Popyrin su un discreto attacco del numero 6 al mondo.

30-0 Piazza l’ace esterno l’australiano.

15-0 Servizio e dritto di Popyrin.

5-2 Berrettini, bravo a confermare il break senza patemi.

40-15 Lontano dalla palla Popyrin che sbaglia il back.

30-15 Risposta aggressiva dell’australiano, lungo il dritto del romano.

30-0 In rete il rovescio di Popyrin che si lamenta con sè stesso.

15-0 Prima rapidissima di Berrettini, non riesce a rispondere Popyrin.

4-2 BREAK DI BERRETTINI NEL SECONDO SET! Stecca il dritto successivo al servizio Popyrin.

15-40 Spinge magistralmente Berrettini, in rete il back difensivo di Popyrin.

15-30 In rete il dritto di Popyrin.

15-15 Volèe voncente del romano che approfitta dei colpi troppo corti di Popyrin.

15-0 Ace esterno di Popyrin.

3-2 Berrettini che tiene il servizio senza patemi.

40-15 Il nastro accompagna in corridoio il dritto dell’azzurro.

40-0 Prima devastnate del romano, nulla può Popyrin.

30-0 Non gestisce il dritto sopra la spalla Popyrin.

15-0 Ace di Berrettini.

2-2 Tiene il servizio l’australiano che si salva da una situazione complicata.

AD-40 Prima vincente di Popyrin.

40-40 Ace al centro di Popyrin che si sta salvando al meglio sulle palle break.

40-AD Altra palla break in favore dell’azzurro: lungo lo slice di Popyrin.

40-40 Serve and volley audace sulla palla break di Popyrin.

40-AD Sbaglia il dritto Popyrin, costretto a giocare un numero elevato di palle dalla difesa strenua dell’azzurro.

40-40 Passante vincente di Berrettini su un attacco prevedibile dell’australiano.

40-30 Brutta risposta del romano su una prima lenta di Popyrin.

30-30 Si inventa un rovescio pregevole in lungolinea Popyrin.

15-30 Risposta bloccata di Berrettini, perde il controllo del dritto l’australiano.

15-15 Rimane corto il pallonetto di Berrettini, chiude senza patemi Popyrin.

0-15 In rete il rovescio di Popyrin.

2-1 Berrettini, senza break nel secondo set.

40-0 Servizio e dritto di Berrettini.

30-0 Ancora un’ottima prima del romano.

15-0 Servizio vincente di Berrettini.

1-1 Il nastro accompagna la volèe di Popyrin.

40-30 Largo il rovescio di Popyrin che tenta subito di proporre gioco, ma eccedendo in fase di costruzione.

40-15 Si addormenta su un dritto a campo scoperto Popyrin, palla larga di almeno un metro.

40-0 Largo il dritto a sventaglio del romano.

30-0 Medesimo schema replicato da parte di Popyrin.

15-0 Servizio e dritto dell’australiano.

1-0 Berrettini che chiude il game con un dritto potentissimo.

40-30 Servizio e dritto dell’italiano.

30-30 Costruzione magistrale del punto da parte dell’allievo di Vincenzo Santopadre, che chiude con lo smash.

15-30 Buon rovescio lungolinea dell’australiano, arriva in ritardo Berrettini che regala con il dritto.

15-15 Servizio e dritto di Berrettini.

0-15 Lungo il tentativo di Berrettini di sfondare con il rovescio bimane.

INCOMINCIA IL SECONDO SET CON BERRETTINI AL SERVIZIO.

22.45 Popyrin si è rivelato un rivale ostico, sopratutto al servizio dove ha vinto l’81% dei punti con la prima.

7-3 Servizio e dritto, Berrettini si aggiudica il primo set al tie-break.

6-3 Passante vincente di Berrettini, tre set point consecutivi in suo favore.

5-3 Aggredisce la seconda di servizio Berrettini, nuovo minibreak dell’azzurro.

4-3 Colpisce malamente Berrettini con il dritto che termina lungo.

4-2 Slice intelligente di Berrettini, non riesce il prodigioso recupero in allungo al numero 77 al mondo.

3-2 Dritto vincente in contropiede dell’australiano.

3-1 In rete il tentativo di palla corta di Popyrin.

2-1 Ottimo riflesso di Berrettini nei pressi della rete sul passante al corpo di Popyrin.

1-1 Chiude Berrettini con il colpo al volo in arretramento dopo una palla corta rischiosa.

1-0 Chiude lo smash Popyrin che gestisce al meglio il pallonetto dell’azzurro.

6-6 Si va al tie-break nel primo set.

40-15 Sfiora soltanto la risposta Popyrin.

30-15 Viaggia la palla di Berrettini, inerme Popyrin costretto a remare da inizio scambio.

15-15 Prevale Berrettini sulla diagonale di rovescio: in rete il rovescio dell’australiano.

0-15 Si apre il campo Berrettini, ma sbaglia il dritto in avanzamento.

6-5 Popyrin che annulla la prima palla break del match e rimane avanti, garantendosi il tie-break.

AD-40 In rete il recupero in allungo del romano.

40-40 La solita prima di Popyrin, che si carica.

30-40 Prima ad uscire di Popyrin, lento nel prendere la rete. Bravo Berrettini a giocare una risposta insidiosa, Popyrin non riesce a gestirla.

30-30 Esagera con la profondità Popyrin, troppo frettoloso dopo il servizio.

30-15 L’ennesima prima vincente di Popyrin.

15-15 Non trova profondità Popyrin, Berrettini ne approfitta e spinge benissimo.

15-0 Lunga la risposta di rovescio di Berrettini.

5-5 Ancora con la prima Berrettini, che tiene un game importante.

40-0 Prima vincente al centro del romano.

30-0 Insiste sul rovescio di Popyrin l’azzurro, abile a spingere sin da subito.

15-0 Dritto e volèe vincente di Berrettini.

5-4 Popyrin, che costringe Berrettini all’errore con il rovescio.

40-15 Lunga la risposta di Berrettini. Sta servendo benissimo l’australiano, anche se l’azzurro non ha opposto concrete contromisure in risposta: troppe volte con il rovescio la risposta rimane corta.

15-15 Lungo il dritto in corsa di Berrettini, molto lontano dalla riga di fondo.

0-15 Si perde in corridoio l’attacco con il dritto di Popyrin.

4-4 Seconda carica di Berrettini, non riesce a rispondere il giovane australiano.

40-30 Palla pesante del romano, lunga la difesa di Popyrin.

30-30 Dritto devastante di Berrettini, non riesce un recupero complicato al numero 77 al mondo.

15-30 Erroraccio di Berrettini che colpisce quasi da seduto il rovescio in uscita dal servizio, palla flebilmente in rete.

15-15 Lungo il recupero dell’australiano.

0-15 Ottimo il timing di Popyrin in risposta, Berrettini non controlla con il rovescio.

4-3 Game lampo del numero 77 al mondo che conduce senza break.

40-0 Altro servizio vincente dell’australiano.

30-0 Palla corta mal giocata da Berrettini, ci arriva Popyrin che chiude il punto.

15-0 Prima devastante di Popyrin.

3-3 Il punto più bello della partita a chiudere il game! Spinge a tutta Popyrin che trova due righe, si difende Berrettini con un colpo in controbalzo e riesce a chiudere il punto con il rovescio incrociato vincente.

40-30 Gioca un rovescio teso e profondo Popyrin sul quale Berrettini non riesce ad opporsi.

40-15 La solita prima di Berrettini a togliere le castagne dal fuoco.

30-15 Primo doppio fallo di Berrettini.

30-0 Ottima prima esterna dell’azzurro.

15-0 Prova a caricare la traiettoria del dritto Popyrin, palla larga di un nulla.

3-2 Popyrin che trova un serve and volley ad elevato coefficente di difficoltà.

AD-40 Dritto vincente in contropiede di Popyrin.

40-40 Secondo doppio fallo del game per l’australiano.

AD-40 Lacia andare il braccio Popyrin che si inventa un dritto con un angolo difficilissimo.

40-40 Si sposta sul dritto e trova il vincente Berrettini.

40-30 Doppio fallo dell’australiano.

40-15 Ancora perfetto lo schema servizio e dritto del numero 77 al mondo.

30-15 Serve bene Popyrin, bravo ad aprirsi il campo e a chiudere con il dritto a sventaglio.

15-15 Decolla il dritto di Popyrin che pensa troppo alla direzione della palla e colpisce in ritardo.

15-0 Servizio vincente di Popyrin.

2-2 Prima a 213 km/h di Berrettini, che recupera un game giocato in maniera altalenante.

40-30 Seconda carica del romano che trova un ottimo dritto inside out.

30-30 Spreca una buona opportunità Popyrin, il cui rovescio incrociato su una palla anomala si perde in lunghezza.

15-30 Primo vero scambio della sfida, ma Berrettini viene tradito dal rovescio in rete.

15-15 Palla corta del romano che si ferma in rete.

15-0 Prima al centro devastante di Berrettini.

2-1 Popyrin, che tiene ancora a 0 il servizio.

40-0 Stecca il dritto da buona posizione il romano che avrebbe potuto spingere meglio.

30-0 Servizio e dritto di Popyrin.

15-0 Dritto vincente dell’australiano che si aiuta con il servizio.

1-1 Chiude il game con lo smash Berrettini.

40-30 Largo il back difensivo di Berrettini.

40-15 Dritto vincente del romano che trova un gran angolo.

30-15 Doppio fallo di Berrettini.

30-0 Errore di rovescio dell’australiano che ha cercato di rallentare con il back di rovescio.

15-0 Ottima prima esterna del romano.

1-0 Popyrin che chiude il game con un’ottima prima esterna.

40-0 Lungo il back di Berrettini con il rovescio.

30-0 Servizio e dritto dell’australiano.

15-0 In rete la risposta di Berrettini con il back di rovescio.

SI PARTE CON POPYRIN AL SERVIZIO.

21.49 Nel 2019 Berrettini giunse in semifinale nel torneo austriaco, dove fu sconfitto in tre set da Thiem.

21.46 A livello indoor Popyrin può approfittare del suo potente servizio per rendersi pericoloso. Tuttavia, a Vienna, i campi sono più lenti che altrove nelle medesime condizioni.

21.43 L’unico precedente a livello Atp tra i due giocatori risale al 2019, a livello di sedicesimi di finale allo Us Open. Ad imporsi fu l’azzurro in quattro set.

21.38 Tra pochi minuti è il momento di Berrettini.

21.35 Si impone Murray in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-3, il britannico affronterà Alcaraz.

20.48 Si va al terzo set tra Hurkacz e Murray, 7-6 in favore del polacco nel secondo set.

20.27 Conduce ancora Hurkacz nel secondo set, 6-5 senza break. Ricordiamo che al termine della sfida in corso, sarà il turno di Berrettini.

20.12 Il vincente di Berrettini-Popyrin affronterà Basilashvili, vincitore in tre set contro Carreno Busta.

20.08 Anche Sinner è interessato dagli sviluppi della sfida in questione, poichè è in lotta per le Finals con Hurkacz.

20.07 Continua la battaglia tra Hurkacz e Murray, 4-3 nel secondo set in favore del polacco che ha appena salvato due palle break minacciose.

19.35 Prima della sfida dell’azzurro occorrerà attendere la conclusione del match tra Hurkacz e Murray, nel quale l’inglese ha appena vinto il primo set con il punteggio di 6-4.

19.33 Buonasera e ben ritrovati per la DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Berrettini e Popyrin.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Berrettini e Popyrin, valevole per il primo turno dell’Atp 500 di Vienna.

Matteo Berrettini riparte da Vienna per preparare un impegnativo finale di stagione che lo vedrà in campo nel torneo austriaco, nel Master 1000 di Parigi Bercy, alle Finals e in Davis Cup. L’azzurro, autore della peggior partita stagionale contro Taylor Fritz in quel di Miami (sconfitto 6-4 6-3), ha recuperato dai problemi al collo accusati nel Master 1000 americano e può approfittare dell’Atp 500 viennese per ritrovare buone sensazioni.

Alexei Popyrin è reduce dalla duplice vittoria nel torneo di qualificazione, arrivate contro avversari insidiosi come Feliciano Lopez e Norbert Gombos. L’australiano è avversario ostico sul cemento indoor, superficie dove ha vinto l’unico titolo in carriera.

La sfida sarà la quarta di giornata dalle ore 14.00, dunque si disputerà in serata. OA Sport ve ne offrirà la DIRETTA LIVE garantendovi aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

Foto LaPresse