Comincia con un buon successo il cammino all’ATP 500 di Vienna di Matteo Berrettini. Sul campo centrale posto all’interno della Wiener Stadthalle il romano si impone per 7-6(3) 6-3 nei confronti dell’australiano Alexei Popyrin, andando così a guadagnarsi un secondo turno non scontato con il georgiano Nikoloz Basilashvili. In questo caso il conto dei precedenti è di 3-1 a favore dell’italiano, che ha vinto quello giocato nel 2021 a Roma, in rimonta.

Non tante le emozioni del primo set, almeno per larga parte, dato che dominano i servizi. Il primo vero game lottato è il quinto, che però vede Popyrin tenere la battuta dopo dieci punti. L’unica vera chance ce l’ha Berrettini, sul 5-5 30-40, ma la palla break è annullata da una gran prima dell’australiano. Si arriva così al tie-break, dove il romano prende il minibreak di vantaggio sul 3-1 a causa di un’incertezza del suo avversario in avanzamento. Sbaglia però anche Berrettini sul 4-2, salvo poi rimediare con una risposta di rovescio sulla riga che coglie Popyrin impreparato. Si tratta della svolta, perché il numero 1 d’Italia infila un passante di dritto dei suoi, per chiudere sul 7-3 con un punto in continua pressione.

L’azzurro inizia il secondo parziale portandosi sul 15-30 nel quarto game, cosa che aveva già fatto in due precedenti occasioni l’australiano. Arriva anche alla palla break, annullata da Popyrin con un gran tocco a rete. Sul 3-2 Berrettini s’inventa uno spettacolare rovescio incrociato strettissimo in corsa vicino alla rete per andare 15-30, ed è qui che s’invola verso il 4-2 togliendo per la prima volta la battuta al suo avversario. Il resto del match scorre in maniera perfettamente liscia per lui, ed arriva così la prima vittoria nel luogo dove difende la semifinale raggiunta nel 2019.

Per il numero 7 del mondo performance, quella offerta in un’ora e 33 minuti, da 68% di prime in campo contro il 56% di Popyrin e conseguenti 79% e 70% di punti con prima e seconda. In particolare, il dato sulla prima in campo si alza all’80% per Berrettini nel secondo set, con 17 punti vinti su 20.

Foto: LaPresse