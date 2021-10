Oggi, mercoledì 27 ottobre, nel primo turno del tabellone principale del torneo di Vienna 2021 di tennis (di categoria ATP 500), ovvero l’Erste Bank Open, in corso di svolgimento sul cemento indoor austriaco, esce la wild card azzurra Lorenzo Musetti, battuto dal transalpino Gael Monfils, che si impone per 7-6 (2) 6-4 in un’ora e 33 minuti.

Nel primo set l’azzurro salva due palle break nel secondo game risalendo dal 15-40 ed una terza ai vantaggi dell’ottavo gioco, mentre Monfils tiene sempre agevolmente i propri turni al servizio (perde due punti in sei turni). Si va così al tie break, dove il francese scappa subito via sul 3-0 prima di portarsi sul 6-1 e chiudere 7-2 dopo 57 minuti.

Nella seconda partita il canovaccio è il medesimo, ma questa volta Musetti nel terzo gioco non riesce a risalire dallo 0-40: alla seconda occasione il transalpino ottiene il break. Anche in questo set Monfils non ha il minimo problema alla battuta, perdendo cinque punti in cinque turni, fino al 6-4 in 36 minuti.

Le statistiche premiano Monfils, che vince ben venti punti in più di Musetti, 75 contro 55, ma ha una resa altissima al servizio, piazzando 9 ace e perdendo appena tre punti con la prima (32/35) e sei con la seconda (15/21). Deficitaria la resa con la seconda di servizio di Musetti (43%, 9/21).

