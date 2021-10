ATP Vienna 2021, Alexander Zverev regola in tre set Felix Auger-Aliassime

Alexander Zverev avanza alle semifinali del torneo ATP di Vienna. Il tennista tedesco batte per la quarta volta in cinque incontri il canadese Felix Auger-Aliassime, azzerando le sue velleità di qualificazione alle ATP Finals di Torino. Partita più dura di quanto dice il 6-4 3-6 6-3 finale, con scambi rapidi e intensi, ma alla lunga il tedesco ha fatto valere l’essere il quarto giocatore al mondo nelle classifiche mondiali, conquistando la vittoria numero 50 della sua annata ed il penultimo atto del torneo austriaco, dove affronterà Carlos Alcaraz.

Il primo set si indirizza immediatamente verso il vento tedesco. Nel terzo gioco le prime latitano per Auger-Aliassime e Zverev non si fa pregare, prendendosi subito il break. Anche il campione olimpico non vive una giornata meravigliosa con la prima (41% in campo nella prima frazione), ma di contro la sua seconda è sfavillante: solo due punti concessi e frazione archiviata in quaranta minuti.

Nella seconda frazione il canadese è leggermente più convinto dei propri mezzi, forse con meno tensione addosso dopo aver perso la prima frazione. Rischia qualcosa nel quinto gioco, ritrovandosi sotto 15-30, ma Zverev sbaglia un dritto in apertura. Il match è rapido, il tedesco sembra avere tutto sotto controllo fino all’ottavo gioco, quando spegne la luce: doppio fallo e tre errori portano Auger-Aliassime a servire per il set e vincerlo con un gioco a zero.

La partita si fa ancora più dura, Zverev sembra aver perso un po’ della sicurezza che lo aveva caratterizzato per più di un’ora di gioco. Il tedesco viene costretto per due volte ai vantaggi sul suo servizio riuscendo a metterci una pezza, ma poi arriva il sesto, lunghissimo gioco. Una battaglia campale durata più di quindici minuti, in cui Auger-Aliassime riesce ad annullare tra ace e vincenti cinque palle break. Ma alla sesta si deve arrendere, non alzando un passante di rovescio filo rete del tedesco. È la svolta della partita, con Zverev che con buona lucidità si prende la settima semifinale del suo 2021.

In un match del genere ha spostato l’ago della bilancia la resa complessiva al servizio. Molto bene entrambi con la prima, con cui superano l’80% di punti conquistati, ma con la seconda Auger-Aliassime paga dazio con il suo poco performante 10/28 a confronto del 16/23 avversario. Si giustificano così le otto palle break concesse durante la partita, salvandone ben sei, ma non è bastato contro un chirurgico Zverev.

