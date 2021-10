ATP San Pietroburgo 2021, tutte vittorie in due set. Fritz avanza agevolmente

Sette partite, sette vittorie per due set a zero. La seconda giornata di partite nel torneo ATP di San Pietroburgo ha regalato dei match con l’ago della bilancia che si è spostato da una parte per non smuoversi più. Solo una testa di serie è scesa in campo quest’oggi: è l’americano Taylor Fritz, numero 5 del tabellone, che non ha avuto nessun problema con il finlandese Emiil Ruusuvuori.

Il semifinalista di Indian Wells ha instradato la partita dalla sua parte per non perdere mai il pallino del gioco, chiudendo la sfida in poco più di un’ora. Al secondo turno ci sarà il derby a stelle e strisce con Tommy Paul, che nella prima partita di giornata ha avuto ben pochi problemi nel superare l’iberico Pedro Martinez.

Torna al successo dopo quasi due mesi l’altro spagnolo Pablo Andujar, che ha ragione dell’argentino Federico Delbonis e affronterà Denis Shapovalov, secondo favorito del seeding, nel prossimo match. Giornata a metà per la Bielorussia: Ilya Ivashka ha invece battuto facilmente il serbo Laslo Djere e sarà lui ad affrontare il vincitore uscente Andrey Rublev, mentre Egor Gerasimov ha ceduto a Mackenzie McDonald nel match più equilibrato di giornata.

L’australiano John Millman si regala il secondo turno con Aslan Karatsev lasciando soli due giochi alla wild card israeliana Yshai Oliel, mentre nella battaglia dei qualificati Botic Van De Zandschulp domina contro il giapponese Yoshihito Nishioka.

ATP SAN PIETROBURGO 2021, RISULTATI 26 OTTOBRE

T. Paul b. P. Martinez 6-3 6-2

I. Ivashka b. L. Djere 6-3 6-2

P. Andujar b. F. Delbonis 6-2 7-6

B. Van De Zandschulp 6-2 6-2

J. Millman b. Y. Oliel 6-1 6-1

M. McDonald b. E Gerasimov 7-5 6-4

T. Fritz b. E. Ruusuvuori 6-1 6-4

