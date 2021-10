ATP San Pietroburgo 2021, strage di teste di serie: ko Rublev, Shapovalov e Bautista Agut, resiste solo Fritz

Una giornata fuori dal normale a San Pietroburgo. In un colpo solo cadono le prime tre teste di serie del torneo, tra cui spicca il ko di Andrey Rublev al cospetto di Botic Van De Zandschulp. Il profumo di casa non porta bene al numero 6 del mondo, già ko la scorsa settimana a Mosca al secondo turno, e l’olandese raggiunge così la prima semifinale ATP in carriera.

Il suo avversario in semifinale sarà Marin Cilic, che vince il braccio di ferro con Roberto Bautista Agut, terza testa di serie del seeding. Partita durissima, con il croato che al servizio alterna buone cose (19 ace) ad altre meno buone (7 doppi falli); è però bravo in risposta nei momenti più caldi, prendendosi la quinta semifinale del suo 2021, la seconda consecutiva dopo quella giocata a Mosca.

Crolla anche il numero 2 del tabellone Denis Shapovalov, giocando una partita davvero sottotono con il tedesco Jan-Lennart Struff. Partita nata storta per il canadese, che nel giro di pochi minuti si ritrova sotto 4-0 nel primo set. Il break nel sesto gioco è solo un’illusione, è l’unica occasione in cui riesce a procurarsi delle chance per strappare il servizio all’avversario; il tedesco è solidissimo e si porta a casa la partita.

A pararsi contro di lui ci sarà Taylor Fritz, sempre più in palla in questo periodo ed unica testa di serie del torneo rimasta in gioco. Partita insidiosa sulla carta con l’australiano John Millman, e l’inizio non fa promettere nulla di buono con il break subito in apertura. Da lì però lo statunitense prende campo e fiducia, recuperando immediatamente e non concedendo più niente al suo avversario, battuto in 75 minuti.

ATP SAN PIETROBURGO 2021, RISULTATI 29 OTTOBRE

T. Fritz b. J. Millman 6-4 6-2

J.L. Struff b. D. Shapovalov 6-4 6-3

M. Cilic b. R. Bautista Agut 6-4 3-6 6-3

B. Van De Zandschulp b. A. Rublev 6-3 6-4

Foto: LaPresse