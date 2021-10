ATP Race, la situazione di Jannik Sinner verso le Finals di Torino. Ruud e Hurkacz ancora davanti, sorpasso Norrie

Per Jannik Sinner, dopo Indian Wells, la questione delle ATP Finals di Torino resta sempre piuttosto intricata, anche in considerazione del cammino del britannico Cameron Norrie nel torneo californiano spostato a ottobre. Andiamo a vedere la situazione esatta della quale sarà protagonista lungo una parte di stagione che gli piace particolarmente, quella indoor.

Attualmente l’altoatesino ha 2595 punti, e non debutterà prima di mercoledì (ma potrebbe essere anche giovedì) ad Anversa. Seguiranno Vienna e Parigi-Bercy: ATP 250, ATP 500 e Masters 1000 uno in fila all’altro che, se non dovessero bastare, ma lo lasciassero in corsa, lo porterebbero a giocare lo storico evento di Stoccolma a ridosso delle Finals per cercare di raggranellare gli ultimi, decisivi punti ai fini dell’ingresso al Pala Alpitour di Torino.

Davanti a lui c’è solo virtualmente Rafael Nadal, che verrà escluso da tutto quel che segue in quanto, com’è noto da diverse settimane, il mancino di Manacor ha già chiuso la stagione 2021.

Passando a chi realmente è suo diretto rivale per l’ex Masters, il norvegese Casper Ruud ha raggiunto gli ottavi a Indian Wells e non giocherà nella settimana che si apre. Si trova a quota 3015 ed è settimo: ha mantenuto 420 punti di vantaggio sull’altoatesino, visto che sono stati fermati l’uno dall’argentino Diego Schwartzman e l’altro dall’americano Taylor Fritz. Disputerà invece Vienna e Parigi-Bercy.

Lo stesso percorso farà il polacco Hubert Hurkacz, a quota 2955 e al momento ultimo a entrare nel lotto dei qualificati (Sinner e Norrie sarebbero le due riserve pronte a subentrare in caso di forfait a Finals in corso). Per lui quarti in California, nei quali si è visto rimontare da una bella versione del bulgaro Grigor Dimitrov, protagonista nel bene e nel male di un torneo ben diverso dalla sua annata in generale.

E poi c’è il già citato Norrie, assurto al ruolo di uomo a sorpresa con Indian Wells. Per lui i punti sono ora 2795, e il percorso futuro è lo stesso di Ruud e Hurkacz. Buone chance le ha ancora il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre dal russo Aslan Karatsev in giù dovrebbero arrivare, se non miracoli, quantomeno finali di stagione a spron battuto (considerando anche i differenti tipi di programmazione) per rientrare in corsa verso il Piemonte. Dettaglio importante: questi giocatori sono tutti iscritti a Stoccolma.

ATP RACE 2021: CLASSIFICA

1 SRB Novak Djokovic 8370

2 RUS Daniil Medvedev 6470

3 GRE Stefanos Tsitsipas 5650

4 GER Alexander Zverev 5095

5 RUS Andrey Rublev 4165

6 ITA Matteo Berrettini 4000

7 NOR Casper Ruud 3015 (+1)

8 ESP Rafael Nadal 2985 (-1) – Non giocherà a Torino

9 POL Hubert Hurkacz 2955

10 GBR Cameron Norrie 2795 (+4)

11 ITA Jannik Sinner 2595 (-1)

12 CAN Felix Auger-Aliassime 2330 (-1)

13 RUS Aslan Karatsev 2030 (-1)

14 ESP Pablo Carreno Busta 1925 (-1)

15 GEO Nikoloz Basilashvili 1885 (+7)

Foto: LaPresse