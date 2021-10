Andorra-Trento oggi, EuroCup basket: orario, tv, programma, streaming

I bianconeri dell’aquila Trento sono in cerca di riscatto. Dopo la sconfitta nella partita inaugurale di EuroCup contro gli spagnoli del Joventut, i ragazzi di Emanuele Molin faranno visita ad Andorra con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria stagionale in campo europeo.

Trento arriva a questo match dopo la disastrosa caduta (56-86) nella giornata d’esordio della competizione europea. Jordan Caroline e compagni vorranno dunque reagire subito e faranno di tutti per portare a casa il successo. L’ostacolo, però, non sarà dei più semplici. Andorra, infatti, nonostante lo scivolone nella prima giornata contro il Lokomotiv kube, e nonostante la bruttissima partenza in campionato (finora sono arrivate addirittura cinque sconfitte contro le sole due vittorie), può contare su giocatori di assoluto livello pronti a fare la differenza in qualsiasi momento. Tra questi, è importante citare Clevin Hannah e l’ex serie A Drew Crawford, due talenti che potrebbero mettere in seria difficoltà la difesa di Trento.

Qui di seguito tutte le informazioni riguardanti la partita. Andorra-Trento si giocherà al Poliesportieu martedì 27 ottobre alle ore 20:00. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Action (canale 206) e in diretta streaming su Sky Go, Now Tv ed Eleven Sports.

ANDORRA-TRENTO, EUROCUP 2021-2022: PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE

Ore 20:00 Andorra-Trento

ANDORRA-TRENTO, EUROCUP 2021-2022: TV E STREAMING

DIRETTA TV: Sky Sport Action (canale 206)

DIRETTA STREAMING: Sky Go, Now Tv, Eleven Sports