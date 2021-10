Nathan Outteridge si è unito a Team New Zealand! Fulmine a ciel sereno nell’universo della America’s Cup, in attesa che finalmente i Kiwi si sveglino a fornire indicazioni riguardo a dove, come, quando si disputerà la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Ebbene il velista australiano ha accettato la corte dei detentori della Vecchia Brocca, anche se al momento non si sa ancora quale ruolo ricoprirà il 35enne all’interno del sodalizio guidato dal CEO Grant Dalton.

Chi è Nathan Outteridge? Stiamo parlando di un’icona assoluta di questo sport: Campione Olimpico a Londra 2012 tra i 49er (in coppia con Iain Jensen), argento a cinque cerchi a Rio 2016 nella stessa specialità e con lo stesso compagno, nove volte Campione del Mondo (in varie categorie, ben quattro tra i 49er), timoniere di Artemis in Coppa America nel 2013 e nel 2017. L’aussie è uno dei grandissimi rivali in mare di Peter Burling, timoniere di Team New Zealand nelle ultime due trionfali campagne: il neozelandese lo sconfisse nel 2017 alle Bermuda, dopo averlo già battuto a livello olimpico l’anno precedente.

Ed è proprio qui che nasce l’interrogativo più importante: Nathan Outteridge potrà essere il prossimo timoniere di Team New Zealand? Potrebbe sostituire Peter Burling, il quale non ha ancora siglato un accordo con i Kiwi e si è detto in apprensione perché non emergono dettagli sulla prossima edizione? Oppure potrebbe essere adottata la soluzione col doppio timoniere, imitando quanto fatto in inverno da Luna Rossa? Domande che solleticano la fantasia degli appassionati Patria e che al momento sembrano non avere risposte certe. Come sempre i Campioni in carica si nascondono, rischiando di stancare alla lunga (come con la melina sulla località e sulle date della prossima America’s Cup, mancando di rispetto nei confronti degli avversari).

Il regolamento prevede una clausola riguardo alla nazionalità degli uomini che compongono l’equipaggio. Outteridge vive ad Auckland e la moglie Emma è figlia di Ross Blackman, manager di Team New Zealand: ecco spiegato come uno sportivo di passaporto australiano potrà salire a bordo di una barca neozelandese nell’imminente futuro.

