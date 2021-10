Il New York Yacht Club ha deciso di non prendere parte alla prossima edizione della America’s Cup e questa presa di posizione, comunicata a sorpresa da un momento all’altro, ha chiaramente generato uno scossone nell’universo della competizione sportiva più antica al mondo.

Il sodalizio statunitense aveva sostenuto American Magic durante la fallimentare campagna dello scorso inverno (sconfitta da Luna Rossa per 4-0 nella semifinale di Prada Cup, dopo la tanto celeberrima scuffia), poi aveva deciso di abbandonare Terry Hutchinson e compagnia per sposare la causa di Stars+Stripes in vista della Coppa America che verrà, chiamandosi però fuori con la motivazione che il ritardo sulla comunicazione di date e località impedisce di dare vita a un equipaggio realmente competitivo (va detto che la melina di Team New Zealand sta stancando tutti, diretti interessati e semplici appassionati).

Stars+Stripes è inevitabilmente arrabbiata per questo atteggiamento ed è ora alla ricerca disperato di un nuovo Yacht Club, il cui supporto è necessario da regolamento per tentare l’assalto alla Vecchia Brocca. Il co-amministratore delegato Mike Buckley è stato molto chiaro: “Siamo delusi dal New York Yacht Club, ma continueremo a costruire un team diversificato che rappresenti i valori americani moderni. Espanderemo il nostro sistema di sponsor e andremo avanti con lo sviluppo della tecnologia AI, necessaria per vincere nel 2024“.

American Magic è nella stessa situazione ed è alla ricerca di uno yacht club (la notizia di ieri non ha cambiato nulla in casa loro), ma ha già ribadito che intende prendere parte alla prossima America’s Cup. Avremo davvero due equipaggi statunitensi al via insieme a Team New Zealand (detentore del trofeo), Ineos Britannia (Challenger of Record) e Luna Rossa? In attesa che si sappia qualcosa su data, località, regolamento (la prossima scadenza è fissata per il 17 novembre, vedremo se i Kiwi manterranno la promessa).

Foto: Luna Rossa Press