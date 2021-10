Una notizia inaspettata sconquassa la America’s Cup. Il New York Yacht Club ha deciso di non partecipare alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Il sodalizio aveva appoggiato American Magic durante l’ultima fallimentare campagna, culminata con la celeberrima scuffia e la sconfitta per 4-0 nella semifinale di Prada Cup contro Luna Rossa. Lo stesso American Magic e Stars+Stripes, il club a cui NYYC aveva promesso appoggia per la 37ma Coppa America, hanno comunque dichiarato di volere rimanere in gioco, ma ora dovranno cercare altri supporti: il regolamento, infatti, prevede che la America’s Cup sia una sfida tra Yacht Club.

La realtà statunitense ha indirizzato un comunicato di fuoco a Team New Zealand, reo di non avere ancora comunicato data e sede della manifestazione: “Sono pochi i club privati che godono di un legame più forte con la America’s Cup rispetto a quello che ha il New York Yacht Club. Abbiamo difeso il trofeo per 132 anni. Tuttavia, abbiamo la responsabilità di agire nell’interesse dei nostri membri. Data la continua incertezza riguardo alla prossima edizione, abbiamo deciso di mettere in pausa la sfida. Per più di sei mesi NYCC, insieme ad altri potenziali sfidanti, ha atteso chiarezza su sede, tempi e regola per la 37ma Coppa America. Il tempo non è mai dalla parte delle nuove squadre in questa competizione e dobbiamo riconoscere quando non ne rimane abbastanza per costruire una sfida davvero competitiva“.

Il sodalizio mantiene però intatto i propri sentimenti nei confronti del trofeo: “Continueremo a sostenere quelli che riteniamo essere cambiamenti essenziali per la struttura della America’s Cup, questa evoluzione consentirà alla manifestazione di competere al meglio nel panorama sportivo contemporaneo, sempre più competitivo. La nostra passione rimane più forte che mai“.

Team New Zealand ha fatto spallucce: “Non siamo sorpresi“. NYCC si defila, ma American Magic e Stars+Stripes rimangono in corsa: entrambi dovranno però trovare un nuovo Yacht Club (missione già obbligata per American Magic, una sorpresa per Stars+Stripes visto che in estate era arrivato il sostegno del New York Yacht Club, il quale aveva appunto abbandonato l’altro team).

Delle novità dovrebbero arrivare il prossimo 17 novembre, quando Team New Zealand dovrebbe comunicare il protocollo regolamentare e contestualmente anche data e sede della America’s Cup (decisione rinviata dallo scorso 17 settembre).

Foto: Luna Rossa Presse