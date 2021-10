Un clamoroso e sorprendente retroscena per la prossima edizione della America’s Cup. Alinghi potrebbe tornare alla ribalta e potrebbe essere supportata addirittura dalla Red Bull, la scuderia di Formula Uno. I condizionali sono d’obbligo, ma i rumors si fanno sempre più insistenti e la stampa neozelandese ne sta parlando in maniera diffusa. Non è di certo un mistero che il patron Ernesto Bertarelli sia interessato a prendere parte alla competizione sportiva più antica al mondo, cercando di ripetere i trionfi del 2003 e del 2007, ma è una novità il fatto che il sodalizio svizzero possa essere eventualmente supportato dalla casa austriaca.

Si tratterebbe di una risposta chiara e precisa a Ineos Britannia, equipaggio britannico presentato ieri da Ben Ainslie. La corazzata sponsorizzata da Jim Ratcliffe ha infatti stretto un accordo massiccio con la Mercedes, tanto che due uomini di punti del reparto corse di F1 seguiranno la parte tecnica con l’obiettivo di realizzare una barca in grado di conquistare la Vecchia Brocca. Il testa a testa tra Mercedes e Red Bull, che al momento sta caratterizzando la F1 (Lewis Hamilton e Max Verstappen sono in piena lotta per il titolo iridato), si rivedrà anche in acqua? Addirittura la testata neozelandese Stuff parla di un possibile accordo tra Ferrari e Luna Rossa, anche se al momento non ci sono conferme. Sarebbe una Coppa America sempre più automobilistica, d’altronde le due tecnologie sono sempre più estremizzate.

Team New Zealand potrebbe essere messa sotto attacco da una potenza di fuoco e per i Kiwi non sarà facile difendere il trofeo, anche perché i milioni messi sul tavolo da Ineos-Mercedes (ed eventualmente anche da Alinghi-Red Bull, se tutto fosse confermato) sono decisamente importanti. Resta da attendere la decisione su dove e quando si disputerà la prossima America’s Cup: ormai si sta andando troppo per le lunghe, Grant Dalton e compagni si devono dare una mossa nel decidere tra Cork, Valencia/Barcellona, Jeddah e una sempre più difficile permanenza ad Auckland.

Foto: Lapresse