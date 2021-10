Alessandro De Marchi ha vinto la Tre Valli Varesine 2021. Il friulano si è imposto sul traguardo di Varese, battendo Davide Formolo in volata. Il 35enne ha interpretato brillantemente la 100ma edizione di questo tradizionale appuntamento del calendario italiano (secondo appuntamento del Trittico Lombardo). Il ribattezzato Rosso di Buja è tornato al successo dopo tre anni di digiuno (l’ultimo sigillo era datato 6 ottobre 2018, quando si impose al Giro dell’Emilia).

Alessandro De Marchi, quest’anno capace di indossare la maglia rosa al Giro d’Italia per un paio di giorni, ha espresso la sua soddisfazione per questo trionfo ai microfoni di Cycling Pro Net: “In queste situazioni conta il briciolo di energia che hai in più e io fortunatamente ne avevo in più di Davide. L’ultimo mese è stato ricco e abbiamo trovato un po’ di serenità dopo gli alti e bassi della prima parte di stagione. Più o meno ai -15 chilometri dalla fine sono riuscito a trovare il momento giusto per attaccare. Formolo mi ha seguito e abbiamo avuto la giusta collaborazione per arrivare fino alla fine e giocarci la gara insieme”.

Sul finale: “La volata è stata tra due molto stanchi e molto poco veloci, quindi era tutta una questione di energie rimaste. È sempre molto importante vincere per me. Sono uno che vince poco quindi ogni vittoria che arriva è positiva. Cinque mesi fa difficilmente mi sarei visto a combattere per una Tre Valli Varesine dopo l’Europeo e il Mondiale. Già esserci andato per me vale tanto e tornare dopo una caduta del genere era difficile. Mi sono fermato a pensare ai piccoli passi da fare e piano piano ricostruire con le gare quel poco di condizione che potevo recuperare”.

Foto: Lapresse