WTA Portoroz 2021: Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone del torneo sloveno di ritorno

Non aveva avuto vita troppo lunga, nel passato, il torneo WTA di Portoroz: nato nel 2005, è rimasto in calendario per sei edizioni, di cui tre con finali che hanno visto coinvolte giocatrici italiane. Nel 2006 Maria Elena Camerin perse dall’austriaca Tamira Paszek, che avrebbe raggiunto anni dopo i quarti a Wimbledon, mentre nel 2008 e 2009 l’ultimo atto vide in scena Sara Errani, che nel 2008 vinse il suo secondo torneo consecutivo dopo Palermo (6-3 6-3 sulla spagnola Anabel Medina Garrigues), nel 2009 perse invece contro Dinara Safina in tre lottati set, e la russa al tempo era numero 1 del mondo.

La bolognese ritorna in territorio sloveno insieme a Jasmine Paolini: sono loro due le rappresentanti azzurre iscritte in tabellone principale, in attesa dell’esito delle qualificazioni al via oggi. L’una giocherà subito con l’ucraina Anna Kalinina, ma si trova in un lato particolarmente complesso, con la slovena Tamara Zidansek, semifinalista al Roland Garros, in un eventuale secondo turno, oltre alla croata Petra Martic (numero 1 del seeding) se riuscisse a centrare i quarti. Per l’altra, invece, accoppiamento con la ben più che chiacchierata ucraina Dayana Yastremska, uscita da una vicenda doping i cui contorni hanno fatto ampiamente discutere.

Si diceva del tabellone guidato da Martic: dall’altra parte c’è la kazaka Yulia Putintseva, che in mezzo a un’annata non propriamente positiva ha colto, in estate, la vittoria a Budapest. Da segnare con una sottolineatura importante il derby croato tra Donna Vekic e Ana Konjuh, senz’altro l’incontro più significativo tra tutti i primi turni (ma anche Martic-Juvan non sfigura).

Nel tabellone di qualificazione ci sono ben cinque italiane: Cristiana Ferrando, Camilla Rosatello, Stefania Rubini, Lucrezia Stefanini e Lucia Bronzetti. Di queste, però, a meno di situazioni particolari con le lucky loser potranno accedere al main draw soltanto in tre, in quanto Ferrando e Rosatello sono nello stesso spot, così come Rubini e Stefanini.

WTA 250 PORTOROZ: IL TABELLONE

Martic (CRO) (1)-Juvan (SLO)

Qualificata-Falkner (SLO)

Errani (ITA)-Kalinina (UKR)

Qualificata-Zidansek (SLO) (5)

Riske (USA) (3)-Lovric (SLO)

Qualificata-Qualificata

Radisic (SLO)-Mladenovic (FRA)

Konjuh (CRO)-Vekic (CRO) (8)

Yastremska (UKR) (6)-Paolini (ITA)

Kovinic (MNE)-Kalinskaya (RUS)

Martincova (CZE)-Kucova (SVK)

Watson (GBR)-Cirstea (ROU) (4)

Peterson (SWE) (7)-Qualificata

Pera (USA)-Ferro (FRA)

Zavatska (UKR)-Qualificata

Cristian (ROU)-Putintseva (KAZ) (2)

Foto: LaPresse