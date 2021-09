WTA Portorose 2021: Sara Errani esce subito di scena contro Anhelina Kalinina

Niente da fare per Sara Errani a Portorose. Nel WTA 250 sloveno, che vinse nel 2008, l’azzurra deve cedere all’ucraina Anhelina Kalinina con il punteggio di 7-6(3) 6-2. Molta la lotta soprattutto nel primo parziale, tant’è che la durata dell’incontro è di un’ora e 54 minuti. La vincitrice sfiderà al secondo turno una tra Cristiana Ferrando e la slovena Tamara Zidansek.

Dopo aver sprecato un paio di utili chance nel secondo game, Errani perde la battuta subito dopo, con qualche errore di troppo. Un lunghissimo quinto gioco vede Kalinina non sfruttare tre palle break, e questo lancia l’italiana verso un momento particolarmente positivo anche nella maniera di essere propositiva in campo. Sul 5-3, però, si ritrova a perdere a 30 il servizio, con l’ucraina che inizia a trovare più efficacia in risposta, ed è anche questo il fattore che sfrutta nel tie-break, mentre Errani delle citate risposte ne sbaglia due nei punti conclusivi del gioco decisivo.

Le conseguenze dell’ora e 13 minuti di primo set si riversano direttamente sul secondo, nel quale l’ex finalista del Roland Garros ha sì una palla break nel game d’apertura, ma si ritrova sotto subito dopo, con Kalinina che trova ancor più buona misura quando si tratta di usare la risposta, specie di dritto. L’unico momento di impasse l’ucraina lo ha quando si fa recuperare fino al 2-3, ma di lì è un suo quasi monologo fino alla fine.

Errani, pur giocando il 79.2% dei punti con la prima, di questi 61 ne vince 31 (il 50.8%), contro il 62.7% della sua avversaria. Non le basta vincere 4 dei 6 game ai vantaggi, in quello che è stato il primo confronto in assoluto tra le due giocatrici.

