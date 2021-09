WTA Ostrava 2021: Putintseva e Pavlyuchenkova avanti, Kerber fuori nella lunghissima seconda giornata

Lunghissima, praticamente infinita seconda giornata al WTA 500 di Ostrava, condizionata in maniera molto importante da incontri andati ben oltre le tre ore di gioco. E non sono nemmeno mancate le sorprese in Repubblica Ceca: andiamo a scoprire quanto accaduto.

Sarà la kazaka Yulia Putintseva a sfidare la numero 1 del seeding, la polacca Iga Swiatek: tanta, tantissima la fatica per superare la cinese Shuai Zhang. 5-7 7-6(7) 6-4 il punteggio finale, dopo che Putintseva si è trovata numerose volte a due punti dalla sconfitta soprattutto nel tie-break del secondo set, ma prima di allora aveva anche dovuto annullare un match point, sul 5-4 per Zhang, che si trovava anche al servizio.

Lotta furiosa, anche questa ben oltre le tre ore, nel derby ceco tra Tereza Martincova e Katerina Siniakova. Lo vince la prima, e anche in questo caso l’odore è quello del match point salvato nel terzo set, e precisamente al tie-break: 5-7 6-4 7-6(7) il risultato finale. Martincova sfiderà Anastasia Pavlyuchenkova: la russa deve lottare un set prima di piegare la resistenza della croata Ana Konjuh, superata per 7-6(3) 6-1 senza mai rischiare realmente di perdere il controllo della situazione.

Ci sarà anche una seconda sfida Polonia-Kazakistan, perché se Magda Linette al secondo turno c’era già, la raggiunge Elena Rybakina, che batte per 6-1 6-3 la russa Veronika Kudermetova. Quest’ultima potrebbe cambiare le sorti della situazione nel secondo set, dopo aver perso il primo per 6-1, dato che trova avanti 3-1, ma cinque giochi consecutivi di Rybakina sono sufficienti a chiarire i rapporti di forza.

La grande sorpresa, invece, riguarda l’eliminazione di Angelique Kerber. Sembra già svanito il periodo positivo per la tedesca, ma va d’altronde detto che la svizzera Jil Teichmann è in grado, occasionalmente, di tirar fuori colpi di mano come il 6-2 6-3 di quest’occasione. Kerber mai in partita in questo caso, con l’elvetica che attende ora al secondo turno una tra l’americana Alison Riske e la francese Fiona Ferro.

Foto: LaPresse