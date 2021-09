WTA Nur-Sultan 2021: van Uytvanck al secondo turno, poche sorprese in Kazakistan

Nur-Sultan continua ad essere protagonista nel calendario di tennis internazionale. Dopo il torneo maschile vinto dal coreano Soonwoo Kwon, tocca alle donne, che per la prima volta disputano un 250 in terra kazaka.

La prima testa di serie sul cemento indoor è stata Alison van Uytvanck, che ha qualche grattacapo nella seconda frazione ma riesce ad abbattere la resistenza della padrona di casa Zhibek Kulambayeva, entrata in tabellone con una wild card. Ad affrontarla al secondo turno sarà la tedesca Anna-Lena Friedsam, che si impone in rimonta sull’australiana Arina Rodionova in un match di oltre due ore.

Dura lotta tra le qualificate Aleksandra Krunic e Katie Boulter: in un match dai continui capovolgimenti di fronte, è la serba ad imporsi conquistando il break decisivo nell’undicesimo gioco della terza frazione. Passeggiate di piacere per Anastasia Gasanova e Lesia Tsurenko: entrambe in campo per meno di un’ora, la russa si impone con un doppio 6-1 sulla qualificata bielorussa Hatouka, l’ucraina approfitta del ritiro di Vitalia Diatchenko mentre era avanti di un set e di un break. La chiusura di giornata vede invece vincitrice Varvara Gracheva: la russa si impone in due set su Kristina Pliskova, con la ceca che si mangia le mani per non aver sfruttato due set point nella seconda frazione.

WTA NUR-SULTAN 2021, RISULTATI 27 SETTEMBRE

L. Tsurenko b. V. Diatchenko 6-1 3-1 RIT.

A. van Uytvanck b. Z. Kulambayeva 6-3 6-4

A. Gasanova b. Y. Hatouka 6-1 6-1

A. Krunic b. K. Boulter 3-6 6-3 7-5

A.-L. Friedsam b. Ar. Rodionova 4-6 6-4 6-2

V. Gracheva b. Kr. Pliskova 6-3 7-6

