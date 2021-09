WTA Lussemburgo 2021, cadono Belinda Bencic ed Elise Bertens, Ljudmila Samsonova in semifinale

Pronostici non proprio rispettati nei quarti di finale del WTA di Lussemburgo. Il torneo, infatti, ha perso le prime due teste di serie: la svizzera Belinda Bencic e la belga Elise Mertens.

L’elvetica (n.12 del ranking) è stata sconfitta da una super Ljudmila Samsonova (n.48 del mondo): 6-1 6-4 per la russa che in 1 ora e 14 minuti di gioco ha avuto la meglio. Una sconfitta amara per la rossocrociata che di sicuro prevedeva un epilogo molto diverso. Un riscontro che in chiave italiana che lascia un po’ d’amaro in bocca, pensando al percorso agonistico della giocatrice russa.

Samsonova che se la vedrà in semifinale contro la lettone Jelena Ostapenko (testa di serie n.3). La n.30 del mondo ha sconfitto per 7-6 (6) 6-2 la francese Alize Cornet (n.72 del ranking), meritandosi il penultimo atto.

Mertens (n.16 del mondo) invece è stata battuta dalla ceca (testa di serie n.5) Marketa Vondrousova per 7-6 6-2. Una prestazione opaca per la belga che specie nel secondo parziale ha decisamente alzato bandiera bianca. Per la ceca ci sarà in semifinale la talentuosa danese Clara Tauson (n.70 WTA): la 18enne si è sbarazzata in due parziali dell’altra ceca Marie Bouzkova (n.84 del ranking) per 6-3 6-4, dando dimostrazione delle sue eccellenti qualità.

Foto: LaPresse