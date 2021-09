WTA Lussemburgo 2021, Belinda Bencic ed Elise Mertens ai quarti di finale

Gli ultimi quattro ottavi di finale vanno in archivio nel WTA del Lussemburgo. Giornata nella quale i grossi calibri si sono messi in evidenza e il ogni riferimento a Belinda Bencic e a Elise Mertens è puramente voluto.

La svizzera (n.12 del mondo e testa di serie n.1) ha fatto valere la sua legge, annichilendo la povera Zarina Diyas (n.105 del ranking) per 6-1 6-3. Un match a senso unico in cui l’elvetica ha potuto disporre della rivale con facilità. Per Bencic ci sarà la sfida contro la russa Samsonova (testa di serie n.7).

Missione compiuta per Mertens, ma con più problemi: la belga (n.16 del ranking) ha dovuto rimontare la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (n.111 WTA) e l’ha spuntata in tre set per 3-6 6-2 7-5. Una vittoria sofferta dunque che comunque le consente di proseguire nel percorso e di affrontare la ceca Marketa Vondrousova (n.35 del mondo).

In due set è maturato il successo dell’altra ceca Marie Bouzkova (n.84 WTA), a segno per 6-3 6-1 contro la belga Greetje Minnen (n.78 del mondo). Bouzkova che se la dovrà vedere con la super talentuosa danese Clara Tauson (n.70 del mondo).

A conclusione, vittoria della lettone Jelena Ostapenko (n.30 del mondo), uscita vittoriosa dal match contro l’olandese Arianne Hartono (n.300 WTA) per 6-2 4-6 6-1. Per Ostapenko ci sarà il confronto non semplice nei quarti con la francese Alize Cornet (testa di serie n.8).

Foto: LaPresse